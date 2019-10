Bobo Vieri e Costanza Caracciolo non possono più mentire. Beccati così: gossip impazzito

Costanza Caracciolo e Christian Vieri, dopo la nascita della figlia Stella, arrivata in seguito ad un aborto spontaneo che causò grave sofferenza alla coppia, avevano confidato di essere “al lavoro” per allargare la famiglia e, dalle foto che hanno iniziato a circolare, sembra proprio che ci stiano riuscendo.

La Caracciolo e il marito, infatti, sono stati beccati in giro per Milano e i paparazzi non hanno potuto che notare il dolcissimo dettaglio, dalla maglietta nera della moglie dell’ex attaccante si scorge un bel pancino tondo. La foto ha fatto subito scattare il gossip sulla seconda gravidanza dell’ex velina. L’annuncio ufficiale da parte della coppia non è ancora arrivato ma negli scatti della rivista edita da Mondadori la bella siciliana mostra un pancione bello grande, che ha superato i tre mesi di gravidanza, di solito quelli più difficili. (Continua a leggere dopo la foto)

















Stando a quanto si legge sul giornale di Alfonso Signorini Costanza sarebbe incinta di un’altra bambina, la seconda dopo Stella, nata un anno fa. Non è la prima volta, tuttavia, che molti fan di Costanza iniziano a sospettare che sia incinta. In una delle ultime foto postate su Instagram mentre era intenta a bere il caffè, la ex velina ha alimentato il sospetto di una seconda gravidanza con un trench beige che ha nascosto a fatica una pancia abbastanza gonfia. (Continua a leggere dopo la foto)









“In dolce attesa … Il secondo non si può nascondere, la pancia gonfia prima”, ha commentato uno dei follower della moglie di Vieri. “Io avevo notato un pancino sospetto anche nella puntata di Verissimo…”, ha aggiunto qualcun altro. È stato proprio nel salotto di Silvia Toffanin che Costanza e Bobo avevano confidato di essere pronti per diventare nuovamente genitori e, chissà, se in quell’occasione la Caracciolo non fosse già a conoscenza di essere in dolce attesa per la seconda volta. Per il momento, però, la coppia ha deciso di non replicare alla notizia lasciando i fan nel dubbio. (Continua a leggere dopo la foto)





Prima di Stella, la gravidanza non era andata come desideravano e Costanza aveva perso il bambino. 2Questa volta ho aspettato un bel po’ prima di dire di essere incinta visto quello che mi era successo lo scorso anno”, aveva raccontato, ripensando al periodo più triste: “È stato bruttissimo perché lo stesso giorno in cui è uscita la notizia della gravidanza sui giornali, ho scoperto di aver perso il bambino. Stavolta ho voluto proteggere me, la mia bimba e il mio compagno”.

