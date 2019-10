Morgan di nuovo papà, finalmente una bella notizia. Dopo lo sfratto e il periodo nero, tanta gioia

Diventerà padre per la terza volta! Grande notizia per il cantante italiano che, dopo un periodo che l’ha messo a dura prova, ha finalmente un motivo per cui sorridere. Morgan sarà padre per la terza, lo ha fatto sapere il settimanale Chi che è sceso in dettagli. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fatto anche sapere che la compagna di Morgan Alessandra Cataldo sarebbe già al quinto mese di gravidanza. E sarebbe in attesa di un maschietto.

Finalmente un fiocco azzurro per Morgan che, dopo due femmine, avrà finalmente il piacere di stringere tra le braccia un maschietto. Ricordiamo che il cantante è padre di Anna Lou, la bimba nata dalla relazione con Asia Argento, e di Lara, figlia sua e i Jessica Mazzoli. La gravidanza della compagna di Morgan arriva in un momento per lui molto delicato. Il cantante, infatti, di recente, ha dovuto lasciare la sua casa che è stata pignorata dopo l'azione legale di Asia Argento. Ricordate?

















Asia Argento aveva trascinato l'ex in tribunale perché non versava l'assegno di mantenimento per la figlia Anna Lou. L'appartamento di Monza è stato pignorato e messo all'asta dopo una serie di rinvii. Il 14 giugno 2019, però, ha dovuto lasciare la sua casa. In quell'occasione si è scagliato duramente contro la sua ex. "Io ho fatto un sacco di soldi e per quello la gente voleva soldi da me, poi mi hanno denunciato perché non avevo più soldi" ha detto.









E ha proseguito: "Tra questi c'è una che inizia con la A ed è lei che ha firmato questo sgombero per sadismo, perché è cattiva, lei non ha bisogno di questi soldi". Di recente c'è stato un "problemino" anche con Barbara D'Urso: il cantante doveva essere il protagonista della puntata del 20 ottobre di Live – Non è la D'Urso ma non si è presentato. Poi, sui social, ha spiegato il motivo della sua assenza. "Io non vado da Barbara D'Urso – ha scritto l'ex frontman dei Bluvertigo – nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato".





E ha aggiunto: “Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti (…) Sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi”.

