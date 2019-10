Belen Rodriguez e Andrea Damante, bomba pazzesca. Ecco cosa è successo tra i due

Attenzione, perché l’ultima gossip-news che è appena uscita potrebbe rivoluzionare il mondo del gossip italiano per come lo conosciamo! A rilasciare la notizia è il settimanale Chi lascia tutti senza parole. Stando a quello che si legge nella rubrica “Chicche di gossip”, nel numero in edicola da mercoledì 30 ottobre, Belen Rodriguez e Andrea Damante sarebbero stati in passato molto più che amici. I due si frequentano da tempo visto che l’ex tronista di Uomini e Donne è diventato grande amico di Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ma a quanto pare tra Belen e Andrea ci sarebbe stato qualcosa di più e il tutto sarebbe avvenuto quando entrambi erano fidanzati.

Lei con il pilota di MotoGP Andrea Iannone, lui con la web influencer Giulia De Lellis. Sì, avete letto bene! "Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis).

















In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello", si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Ma quanto c'è di tutto vero? Siamo certi che nessuno dei due interessati confermerà la cosa e anzi, tenteranno di sminuirla, visto che hanno altro a cui pensare: come una famiglia ad esempio.









In attesa di conferme o smentite è chiaro il presente di Belen Rodriguez: la showgirl argentina ha ritrovato il sorriso accanto al marito Stefano De Martino, dal quale ha avuto il figlio Santiago. Andrea Damante, invece, dopo la storia con Giulia De Lellis non riesce a trovare pace.







Ultimamente è stato avvistato con una ragazza mora che non fa parte del mondo dello showbiz. Insomma, non ci resta altro che aspettare e cercare di capire cosa succederà da qui a breve: magari uno dei due, quello più libero, potrebbe iniziare bene a raccontarci qualcosa… chi lo sa. Comunque ragazzi, che triangoli amorosi!

