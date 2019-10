Mai visto il fidanzato di Elettra Lamborghini? Le foto di coppia e la dedica (dolcissima) per il primo anniversario

Elettra Lamborghini è una delle celebrity più amate, esplosive, rivoluzionarie e ironiche del mondo dello spettacolo. La cantante, classe 1994, sta vivendo un periodo d’oro per quanto riguarda la carriera. Giovanissima, Elettra decide di intraprendere una carriera nello showbiz partecipando al reality di MTV Riccanza, dove ottiene una discreta popolarità grazie al suo carattere esuberante.

Il vero successo, però, arriva solo quando sceglie di partecipare al reality Super Shore, e al Gran Hermano Vip, conquistando il cuore dei fan spagnoli e sud americani. All’interno della casa del Gran Hermano, Elettra Lamborghini mostra il suo caratterino con un’altra concorrente del reality show, Aida Nizar, poi arrivata in Italia al Grande Fratello. Nel 2019 la figlia di Tonino Lamborghini è stata scelta come giudice e tutor di The Voice of Italy insieme a Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio. Seppur ammettendo di essere molto selettiva in amore, la bella bolognese ha avuto molti flirt. Nel corso della sua avventura in Spagna con il reality Super Shore, Elettra ha avuto una breve relazione con Abraham Garcia Arevalo – ex fiamma di Giulia Salemi. (Continua a leggere dopo la foto)

















Elettra Lamborghini non ha mai dichiarato la sue preferenze sessuali: difatti ha avuto molti momenti di intimità anche con diverse donne – tra cui Chloe e Marniedi Geordie Shore e con Marty McKenna. Nell’autunno 2018 esce allo scoperto con Afrojack, noto produttore musicale olandese. Bello, affascinante e di origini surinamesi, Afrojack è il dj e producer olandese che è riuscito a stregare la bella Elettra Lamborghini. Forse pochi lo ricordano, ma i due sono apparsi per la prima volta insieme sul red carpet degli MTV EMA 2018, scatenando sin da subito l’interesse dei paparazzi più curiosi. (Continua a leggere dopo la foto)









I due sono talmente innamorati da aver già annunciato le nozze, che dovrebbero celebrarsi il prossimo anno. In occasione del primo anniversario, la Lamborghini ha condiviso una dolce serie di scatti insieme a Nick van de Wall, questo il nome all’anagrafe del Dj olandese, dove è possibile ammirare la coppia in alcuni momenti di relax da perfetti innamorati. “Felice anniversario Babby! In questo momento mi stai dormendo vicino e spero non ti sveglierai proprio ora perché sto scrivendo questo per te. In un mondo in cui se non posti, non esisti, non ho bisogno di utilizzare molte parole per dire quanto è grande il nostro amore”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Tu sei diverso da tutti gli altri ed è proprio per questo che mi sono innamorata di te. ‘Se nella vita trovi qualcuno che ami, devi seguirlo e prendertene cura, e se sei fortunato abbastanza da trovare qualcuno che ti ama, allora devi proteggere quell’amore’. Ti amo Babby. Non ho molte parole da dirti, semplicemente grazie”. Il post ha ottenuto grandi apprezzamenti, oltre 550mila like e più di 2mila commenti.

