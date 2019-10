“Io e lei sul set…”. È Marracash a fare la strana confessione su Elodie

Il rapper e produttore discografico Marracash sta vivendo periodi d’oro dal punto di vista sentimentale e musicale. Ma il suo passato non è stato sempre di rose e fiori, come lui stesso ha raccontato in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’. Le problematiche con le quali ha dovuto lottare non sono state di poco conto.

L’artista ha infatti avuto problemi di natura mentale: “Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione riguardino moltissime persone e non solo nel mondo dello spettacolo. Ci sono un sacco di ragazzi che sono sbandati e spaventati da quello che sta succedendo perché non riescono a capire. Non ho problemi a condividere quello che ho passato, perché mi rendo conto che per molti sono una specie di fratello maggiore”. (Continua dopo la foto)

















“I problemi mentali sono ancora un tabù e se guardiamo i dati, sono in aumento. Si impenna la percentuale di matti pericolosi. Sono percentuali e numeri preoccupanti che sono causati da diversi fattori come lo sfaldamento delle famiglie, degli affetti e non c’è molto in cui credere oggi. Viviamo in un mondo pieno di fake news dalla politica ai social. Nel mio caso personale ci sono state tantissime cose che mi hanno portato alla malattia, compreso un rapporto con una mia ex che non era affatto sano. Quindi la mia missione è diventata scrivere di tutto questo”, ha dichiarato il rapper 40enne. (Continua dopo la foto)













Ora però i sentimenti stanno prevalendo e l’inizio della relazione con la collega Elodie è stato favoloso: “Tutto è successo per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”, ha aggiunto Marracash. (Continua dopo la foto)

In passato, la cantante 29enne originaria di Roma aveva parlato così del suo amato: “Sì, è il mio compagno. Ci stiamo conoscendo, lo stimo molto e sono contentissima”. Giovedì 31 ottobre sarà presentato ufficialmente ‘Persona’, il nuovo album di Marracash, che giunge a quattro anni di distanza dall’ultimo.

“Mi manca”. Temptation, succede solo ora: “Spero sia felice”