“Mi manca”. Temptation, succede solo ora: “Spero sia felice”

La relazione tra Katia Fanelli e Vittorio Collina si è stoppata malamente a ‘Temptation Island Nip’. L’uomo però non ha perso tempo, instaurando una relazione amorosa tuttora in corso con la single Vanessa Cinelli. Nonostante fosse stata Katia la più attiva, buttandosi spesso tra le braccia di numerosi uomini durante il programma, è stato proprio l’ex a sorpresa ad iniziare un nuovo rapporto sentimentale.

La 25enne originaria di Rimini è tornata però a parlare di Vittorio rispondendo ad alcuni fan su Instagram. Alla domanda se ancora gli mancasse, lei ha risposto immediatamente sì. E quando le è stato chiesto se volesse rimettersi ancora con lui, ha detto: “Bisognerebbe vivere la situazione, il momento. Non saprei rispondere”. Ma altri follower le hanno ricordato una cosa molto importante. (Continua dopo la foto)

















Vittorio è impegnato, ma Fanelli è sembrata cadere dalle nuvole: “Non sono al corrente. L’importante è che sia felice perché merita di stare bene! Sempre!”. Mentre per la ragazza romagnola non è ancora tempo per il grande amore. Nonostante si sia parlato di un possibile flirt, mai ufficializzato, con il tentatore Giovanni Arrigoni, Katia è attualmente ancora single in attesa dell’anima gemella. (Continua dopo la foto)













Katia, nata il 19 gennaio 1994, lavora come commessa in un centro commerciale di Riccione. Si è diplomata in un istituto alberghiero di Rimini e successivamente si è dedicata anche alla moda. Nella sua vita ha effettuato numerosi viaggi: Thailandia, Maldive e Cancun alcuni dei luoghi visitati. Ha anche una grande passione nei confronti degli animali, visto che pubblica costantemente immagini di gatti e cani. (Continua dopo la foto)

Anche il suo ex Vittorio Collina è nato a Rimini nel 1988 ed è uno speaker radiofonico di successo, oltre ad essere un vocalist in diversi locali della riviera romagnola. Adora lo sport e parla quattro lingue: l’italiano, l’inglese, il francese ed il russo. Ha anche lavorato come presentatore di alcuni stand al ‘Rimini Wellness’ ed è inoltre un bravo pilota di droni. A proposito della partecipazione a ‘Temptation Island’, il giovane aveva detto in passato: “Io non ho mai messo in discussione il mio amore per lei. Quello che a volte penso è che quello che provo io sia di più rispetto a quello che lei prova per me. Molte volte lei non si fa problemi a comportarsi in determinate maniere che a me danno molto fastidio. Io le chiedo di fare sforzi in questo senso, ma non ne fa. Non mi sento abbastanza valorizzato in questo momento”.

“Ecco che spunta il sole”. Per Emma Marrone una nuova vittoria, la rete conta con lei