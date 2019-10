“Inciso nel mio cuore”. Cecilia Rodriguez, la confessione arriva sui social: niente è più come prima

Abbiamo già raccontato più volte del grande amore tra la showgirl argentina Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, i quali hanno rivelato di avere una sintonia da tutti i punti di vista, soprattutto nella sfera sessuale. Inoltre, la donna ha anche annunciato di essere pronta a diventare una mamma. In alcune storie Instagram postate dalla coppia Cecilia ha ammesso di amare i luoghi dove vive il suo fidanzato: “Quando vado a Trento, dalla famiglia di Ignazio, per me è un momento di relax. Mi piace molto quel posto e ci vivrei pure, perché c’è tanto verde, mi ricorda un po’ casa mia in Argentina”.

La sorella di Belen ha però soprattutto parlato di una data particolare, fondamentale per la sua vita. Proprio il 31 ottobre di due anni fa, durante la festa di Halloween, scattò tra i due il primo bacio: “Sta arrivando Halloween e sapete che io amo quella data. Non per la festa perché io ho paura”, ha dichiarato Cecilia.

















“Ho paura anche di uscire di casa e trovare tutti mascherati e travestiti. Amo particolarmente quella data perché faccio due anni con il mio amore. Quindi per me è un giorno molto importante”, ha confessato la 29enne nata a Pilar. Dunque, mancano solo 48 ore e tutti i fan potranno fare loro i migliori auguri per una relazione che si sta rivelando duratura. (Continua dopo la foto)













Ricordiamo che inizialmente la Rodriguez non riusciva ad esprimere appieno il suo amore nei confronti di Ignazio perché nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ risultava ancora impegnata sentimentalmente con Francesco Monte. Dopo tantissimi momenti di tensione e di dissidi interiori, la giovane aveva avuto un confronto con il suo ex, il quale aveva capito perfettamente come fosse ormai evoluta la situazione ed aveva accettato la sua decisione di lasciarlo. (Continua dopo la foto)

A proposito invece della love story con Moser, lei ha parlato anche così del loro rapporto: “Il nostro segreto è fare tanto l’amore. A parte l’intesa fisica c’è anche altro perché bisogna scendere a compromessi con il proprio compagno e trovare un punto d’incontro in qualsiasi cosa. Sicuramente la bellezza e la virilità che non passano inosservate. E poi, ve lo dico senza peli sulla lingua: Ignazio ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara no?”.

