“Fai schifo!”. Anna Tatangelo non fa sconti, bastano poche parole e la famosa collega è demolita

Botte e risposta (e nessuna cortesia) tra Anna Tatangelo e Dolcenera. La prima a lanciare l’esca è stata Dolcenera, che ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ ha di fatto stroncato la collega. Argomento il Festival di Sanremo 2006, al quale hanno partecipato entrambe. Anna con la canzone Essere una donna mentre Dolcenera con Com’è straordinaria la vita. La compagna di Gigi D’Alessio ha vinto la categoria delle Donne mentre Dolcenera si è classificata al secondo posto.

“A Sanremo 2006 vinse Anna Tatangelo nella categorie donne. Meritavi tu?”, ha domandato Caterina Balivo a Dolcenera. All’inizio la cantante si è dimostrata titubante ma poi non si è tirata indietro e ha ammesso: “No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io”. Continua dopo la foto

















La replica di Anna Tatangelo non si è fatta attendere: è arrivata via radio, a 105 Take Away: “Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti ma il caviale fa schifo a un sacco di gente”, ha dichiarato Lady Tata. La polemica sembra molto lontana dall’essere chiusa, specie considerando la rivalità tra le due cantanti. E dire che anche Dolcenera, il suo successo al festival di Sanremo lo aveva centrato. Continua dopo la foto









Nel 2003 partecipò al 53º Festival di Sanremo vincendo nella categoria delle Nuove Proposte con il brano “Siamo tutti là fuori”, una ballata pop dalle sfumature folk della “taranta salentina”, che raggiunse la decima posizione dei singoli più venduti in Italia. Al Festival di Sanremo 2009 partecipò tra i Big con il brano “Il mio amore unico”; esce allo stesso tempo il suo nuovo album di inediti contenente dodici nuovi brani uniti da un unico tema, l’amore. Continua dopo la foto







L’album ha il titolo “Dolcenera nel paese delle meraviglie”. Torna a Sanremo nel 2012 con il brano “Ci vediamo a casa” (si classifica sesta) e nel 2016 con il brano “Ora o mai più (le cose cambiano)”. Un palmares di tutto rispetto per una delle regine della musica italiana. Chissà cosa ne penserà Anna Tatangelo

Ti potrebbe interessare: “Andate a Fanc***!”. UeD, Barbara scoppia in diretta: è guerra tutti contro tutti