“Lo voglio”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: così, dal nulla, è lei a comunicarlo

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser proseguono con sempre maggiore feeling e passione la loro relazione sentimentale. La comprensione e la sintonia tra i due è palese e quella loro conoscenza nata nella casa del ‘Grande Fratello’ sembra essere stata davvero una manna dal cielo. Cecilia ed Ignazio hanno svelato i loro segreti al settimanale ‘Nuovo’.

Innanzitutto si sono soffermati sul loro rapporto: “Il nostro segreto è fare tanto l’amore”. Poi la modella argentina ha aggiunto: “A parte l’intesa fisica c’è anche altro perché bisogna scendere a compromessi con il proprio compagno e trovare un punto d’incontro in qualsiasi cosa”. La showgirl ha poi fatto una clamorosa rivelazione, che farà felici tutti i suoi fan. (Continua dopo la foto)

















“Sì, desidero avere un bimbo tutto mio”, ha annunciato la bellissima sorella di Belen, pronta ad avere un bambino proprio con il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser. Ed il personaggio televisivo originario di Trento non può che essere contento delle dichiarazioni rilasciate dalla sua amata. (Continua dopo la foto)













Già nei giorni scorsi la sexy Rodriguez si era lasciata andare a bollenti retroscena sul fidanzato: “Sicuramente la bellezza e la virilità che non passano inosservate. E poi, ve lo dico senza peli sulla lingua: Ignazio ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara no?”. Ed il sesso rappresenta davvero quasi una priorità per la coppia. (Continua dopo la foto)

“Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? Decisamente fare tanto l’amore. Crediamo entrambi che per una coppia il sesso sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è creata una grande intesa sessuale. La passione che i telespettatori hanno visto nel piccolo schermo non si è mai spenta tra noi. Probabilmente è stato il destino a farci incontrare e non possiamo che ritenerci fortunati per questo”, aveva affermato Cecilia. Ed Ignazio aveva dato ragione alla dolce metà: “Posso dire che con Cecilia sto molto bene, in tutti i sensi”. Ora non resta che aspettare un po’, chissà forse proprio 9 mesi, per veder diventare Cecilia ed Ignazio mamma e papà. E la sorella Belen, che già ha dimostrato di essere una bravissima madre, non potrà che essere entusiasta di diventare una zia modello per il suo futuro nipote.

