Adele dimagrita. La trasformazione della cantante, che ora è magra e radiosa, ha fatto impazzire i fan. Quanti chili ha perso

Adele, la trasformazione della cantante lascia i fan senza parole. La cantante dalla voce celestiale ha divorziato dal marito Simon Konecki e si è trasformata. Forse, dopo lo sconforto a seguito del fallimento del suo matrimonio, la star della musica internazionale, ha deciso di prendere in mano la sua vita e di sentirsi più bella. Così si è messa a dieta. E ha perso un bel po’ di chili. Alla festa di compleanno del rapper Drake si è presentata con un abito di velluto nero che metteva in mostra il suo fisico spettacolare.

Più che la dieta sarà stato lo stress a far dimagrire Adele? Non si sa. Quel che è certo è che Adele, con questo dimagrimento, ha guadagnato a livello estetico. È – o almeno appare come – una donna nuova, più sicura di sé. Ora Adele indossa abiti seducenti che mettono in mostra le forme. E questa è una dimostrazione che ora si sente più bella. Ma quanti chili ha perso Adele? Secondo voi? Provate a indovinare.

















La cantante Adele ha perso 6 chili, sufficienti per apparire agli occhi del mondo come una donna nuova. Adele ha divorziato da Simon Konecki nell'aprile del 2019. I due si erano sposati nel 2016 e, nel 2012, avevano avuto il figlio Angelo. Adele, che è una che ha sempre mantenuto segreta la sua vita privata, non ha spiegato i motivi della rottura. Ha però detto che il motivo del dimagrimento non è lo stress.









Adele ha perso 6 chili a seguito di una dieta sana e tanto esercizio fisico. Quando la "nuova" Adele si è presentata al cospetto dei fan, tutti hanno notato la differenza tra il prima e il dopo. I fan sono impazziti di fronte al suo cambiamento. Adele, oltre a essere dimagrita, sembra anche più distesa e radiosa e nei fan si è insinuato un dubbio… Che dubbio? Che la cantante abbia un nuovo amore. Sarà davvero così?





Forse. Secondo alcune indiscrezioni che circolano in questo periodo, Adele starebbe frequentando il rapper Skepta. Dopo la separazione dal marito, sarebbe proprio Skepta ad aver occupato un posto speciale nel cuore di Adele. Al momento, però, non ci sono né conferme né smentite riguardo la loro relazione. Non resta che aspettare e vedere che cosa succederà tra i due…

