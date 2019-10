Miss Italia torna single. E l’ex di Carolina Stramare… Boom! Il gossip è già sulla bocca di tutti

La modella italiana Carolina Stramare, vincitrice dell’ottantesima edizione del concorso di bellezza ‘Miss Italia 2019’ torna a far parlare di sé. La ragazza ha rilasciato un’intervista a ‘Di Più’ nella quale ha confessato di essersi ormai lasciata con il suo fidanzato Alessio. Troppi gli impegni che la tengono lontana da casa e, visto che lei si è posta come obiettivo il diventare conduttrice ed attrice, ha preferito rinunciare all’amore e non alle prospettive lavorative.

Tornato single, la sua ormai ex dolce metà Alessio avrebbe deciso di intraprendere un’avventura al programma ‘Uomini e Donne’. Ma lei non pensa che sarebbe una buona opportunità per lui: “Non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show”, ha detto la 20enne lombarda. (Continua dopo la foto)

















Carolina ha voluto dire la sua sulla relazione finita: “Ci sentiamo tutti i giorni, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano”. (Continua dopo la foto)













“Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”, ha aggiunto la ragazza più bella d’Italia. Il suo ex Alessio era già apparso diverse volte in tv e sui giornali, ma stavolta l’occasione di ‘Uomini e Donne’ potrebbe essere davvero ghiotta per mettersi definitivamente in luce. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram She’s The One Un post condiviso da Alessio Falsone (@alessiofalsone5) in data: 31 Ago 2019 alle ore 3:31 PDT

Nata a Genova il 28 gennaio 1999, Carolina Stramare è cresciuta però a Vigevano (Pavia) con i suoi genitori ed i nonni materni. Ha perso la sua mamma il primo luglio 2018 a causa di un tumore ed ha dedicato proprio a lei il successo di ‘Miss Italia’. Il padre è un mobiliere, mentre i due nonni Giovanni ed Elena rappresentano due delle persone più importanti della sua vita. Diplomata al liceo linguistico Leonardo da Vinci di Vigevano, si è poi dedicata ad un corso di formazione grafica e progettistica presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Già durante il periodo adolescenziale aveva preso parte a diverse sfilate di bellezza.

