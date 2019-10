“Non lo sento più”. Flora Canto: prima di Brignano c’era lui, altro volto noto della tv

Per Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, fidanzati da ormai 12 anni, la vita sta riservando bellissime esperienze. Entrambi sono risultati finalisti di ‘Amici Celebrities’, con la donna che poi è riuscita addirittura a prevalere su Massimiliano Varrese ed a trionfare. Però il conduttore televisivo e cantante ha avuto in passato una relazione con Flora Canto, l’attuale dolce metà di Enrico Brignano, dal quale ha avuto la figlia Martina.

La love story tra Flora e Filippo si interruppe nel 2006, quando lui fu protagonista di un tradimento commesso con Simona Salvemini durante il 'Grande Fratello'. La rottura fu tutt'altro che indolore per Canto, che nel 2008 decise di diventare tronista di 'Uomini e Donne' per cercare di dimenticarlo. Oggi la 35enne romana è ritornata al centro dell'attenzione mediatica rievocando il suo rapporto con Bisciglia.

















In un'intervista rilasciata a 'Di Più Tv', la concorrente di 'Tale e Quale Show' ha ammesso di non aver alcun tipo di legame con Filippo: "Sì, c'è stato il tradimento, ma ora è acqua passata. Filippo non lo sento più. A ogni modo l'esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell'ambiente, per esempio. E poi, con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione: il mio pallino da sempre. Si è trattata di una strada in salita e ho ricevuto anche tante porte in faccia", ha dichiarato Flora.













Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio del 1983, è di segno Scorpione ed è una grande appassionata di sport, nuoto, cinema ed equitazione. Nel 2008 inizia una carriera come attrice debuttando in 'Vieni avanti Cretino' di Lino Banfi. Diventa inoltre protagonista di numerosi spettacoli nel mondo teatrale e di pellicole molto interessanti; spiccano 'La coppia dei campioni' con Massimo Boldi, 'Di tutti i colori' con Paolo Conticini e Nino Frassica. Prende anche parte ad una puntata di 'Don Matteo'.

Conduce anche ‘Fast and Furious’ su La7, ‘Telethon Rai Uno’, ‘Supercinema’, ‘Oscar dei porti’ ed è in passato stata anche testimonial di brand come ‘Miss Bikini’ ed ‘Eklé’. Nelle puntate di ‘Tale e Quale Show’ ha imitato Cristina D’Avena, Syria, Anna Tatangelo, Orietta Berti ed Anna Oxa. Vedremo in futuro dove la bella Flora proseguirà il suo cammino professionale.

