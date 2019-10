“Che davanzale!”. Elena Morali, il bikini è troppo stretto: esce tutto fuori

Uno scatto da togliere il fiato. Uno scatto per dire che l’estate non è ancora finita. Elena Morali ha fatto impazzire i suoi fan sui social con uno scatto mozzafiato. La bellissima pupa, al centro in questo periodo di tante chiacchiere con la sua vita privata messa sotto sopra, si è presentata su Instagram in condizioni a dir poco bollenti con una didascalia semplice ma dal sapore provocante.

Elena Morali ha deciso di giocare con i suoi followers e così ha caricato un suo selfie ponendo loro una domanda: «Strega strega comanda color…qual è il tuo colore preferito? Il mio il verde!» Dopo aver visto la foto mozzafiato di Elena, i suoi fans non hanno avuto più dubbi sul loro colore preferito. Il verde è d’obbligo. Lo scatto “bollente” della bella showgirl non può essere ignorato. Le sue forme sono una vera e propria calamita per gli occhi dei seguaci, distogliere lo sguardo non è possibile. Continua dopo la foto

















Nello scatto la prospettiva dall’alto ha messo in bella mostra il suo generoso décolleté strizzato in un costume verde. Colore che richiama quello dei suoi occhioni da cerbiatta, come si può vedere bene dalla foto. Tutta l’immagine poi è resa decisamente seducente dall’espressione di Elena: labbra dischiuse sfiorate appena dal dito indice. Una scena che ha letteralmente acceso la fantasia dei suoi followers, i quali sono completamente impazziti. Continua dopo la foto









I followers sono riusciti anche a rispondere alla domanda Elena attraverso i commenti, nonostante sia stato difficile per loro distogliere lo sguardo e la mente dal suo davanzale: “Sei sempre bellissima, davvero incantevole». Molti fans furbetti hanno risposto molto romanticamente alla domanda di Elena: «Il colore dei tuoi occhi è il mio preferito”. Continua dopo la foto







Sarà davvero così? Saranno riusciti a distogliere lo sguardo dalle sue curve almeno un momento? Per ora non è dato saperlo. Infine un ammiratore le ha detto: “Sono stregato dalla tua enorme bellezza. Complimenti sei uno spettacolo”. Difficile dar torto ai numerosi fan di Elena Morali che non si smentisce mai.

Ti potrebbe interessare: Morto il famoso chef stellato. Un impatto violento sulla strada: era appena diventato padre