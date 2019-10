“Wow. Ma allora…”. Federica Pellegrini, foto pazzesca a letto. E in tantissimi notano quel curioso particolare

Che sia a letto con il suo amore ok, che sia un cane va bene, ma chi ha scattato la foto, all’interno di una camera di hotel, probabilmente di notte o mattina presto? Questo è il mistero che aleggia intorno a Federica Pellegrini. Tutto parte dopo che la campionessa pubblica questa foto a letto, abbracciata alla sua Vanessa, con gambe chilometriche in vista: questo il buongiorno di Federica Pellegrini ai follower. “Domenica vuol dire coccole…. Tante coccole” scrive la nuotatrice su Instagram, e le coccole sono tutte per l’inseparabile cagnolina che ormai da un anno riempie le sue giornate.

Il bulldog francese le dà un gran da fare, ma anche tanto amore, "il più grande" come scrive qualche fan accanto alla dolcissime foto… Ma chi l'ha scattata? Nella camera d'hotel la Divina non è da sola. Potrebbe essere una compagna o compagno di squadra ad averla svegliata, oppure qualche fortunato a cui andranno altre ambitissime coccole. Questo si chiedono i suoi follower nei commenti sotto la foto.

















Aveva fatto discutere qualche giorno fa poi la nuotatrice paparazzata assieme a Matteo Giunta, suo allenatore e secondo i bene informati suo attuale fidanzato. Negli scatti realizzati a Verona, dove la 31enne si sta allenando in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, viene mostrato cosa fa Federica Pellegrini dopo essere uscita dalla vasca. Le giornate dell'atleta non sarebbero fatte soltanto di fatica e rigore…









Come si legge sul settimanale "Di Più": "Dopo aver lasciato la piscina, Federica fa la doccia assieme a due compagni di squadra, (…) due colleghi prestanti e muscolosi. (…) Subito dopo si avvicina a Matteo Giunta, 37 anni, suo allenatore, e, secondo chi li conosce bene, anche suo fidanzato.







Sotto i suoi occhi Federica fa uno spogliarello: tolto il costume bagnato prende un asciugamano per coprire le parti basse. (…) E dopo averlo legato in vita indossa i pantaloni della tuta". C'è qualcosa che collega questo fatto alla foto di cui sopra? I più maliziosi direbbero di sì.

