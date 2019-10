Federica Panicucci, party super vip per il 52esimo compleanno. C’era anche “lei”. La conduttrice non dimenticherà

Ha appena compiuto 52 anni. Eppure, per Federica Panicucci, classe 1967, il tempo sembra essersi fermato. Federica Panicucci, nata il 27 ottobre in un paese in provincia di Livorno, sembra una ragazzina. E invece è una donna. E ha superato i 50. Ma non li dimostra neanche un po’. Federica Panicucci sognava fin da ragazzina di entrare nel mondo dello spettacolo ed è riuscita a realizzare il suo sogno. Ha esordito a Portobello, programma tv di Enzo Tortora,

poi, pian piano, è entrata nel cuore del pubblico e ha iniziato a fare la conduttrice vera e propria. Impossibile dimenticarla sul palco del Festivalbar. Ma ne ha fatta di strada, Federica Panicucci, che oggi è al timone di Mattino Cinque, la trasmissione della mattina di Mediaset amatissima dal pubblico. Sorridente e sempre in forma, Federica ha conquistato il cuore di migliaia di italiani che, nel giorno del suo compleanno (il 27 ottobre, appunto), le hanno scritto per dimostrarle tutto l’affetto e la stima. Continua a leggere dopo la foto

















Ma, si sa, il giorno del compleanno è un giorno speciale e Federica Panicucci ha trascorso il suo nel migliore dei modi. Prima ha pranzato con i figli e il fidanzato Marco Bacini e poi ha organizzato una festa super vip per festeggiare anche con i suoi amici. Dalle Stories che sono state postate dai partecipanti su Instagram si scopre che alla festa della Panicucci di vip ce ne erano davvero tanti. Per esempio? Continua a leggere dopo la foto









Taylor Mega, Umberto Smaila, Valentina Dallari, Le Donatella e Roberta Ruiu. Valeria Marini, invece, ha inviato all’amica un video di buon compleanno e, neanche a dirlo, le ha mandato dei baci stellari. Tra i vip che le hanno fatto gli auguri c’è anche Elisabetta Franchi e la conduttrice Flavia Cercato. E i regali? Il più bello è senza dubbio quello dei figli che le hanno lasciato un biglietto accanto al caffè del mattino con delle parole d’amore: “Auguri mamma, ti vogliamo tanto bene”. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Tutto l’amore del mondo❤️ #happybday #bestmoments #lovemykids #greatestlove Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 27 Ott 2019 alle ore 9:25 PDT

Visualizza questo post su Instagram Questo colore è pazzesco! Siete d’accordo?😉 Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 26 Ott 2019 alle ore 9:25 PDT

La Panicucci si è emozionata di fronte al dolce pensiero di Sofia e Mattia. E il fidanzato? Marco Bacini le ha regalato un enorme mazzo di rose rosse che la Panicucci non ha potuto non mostrare sui social. Una giornata perfetta, insomma. Per una perfetta conduttrice e donna perfetta (almeno questo è quel che vediamo dall’apparenza).

