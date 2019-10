Finalmente sposi! La coppia conosciutasi sul set ha detto “sì”! Alla cerimonia tantissimi vip

Sembra la scena di un loro film, ma non è così, perché i due si sono sposati nella vita reale. Chi sono? Due membri del cast della fiction Rai “Il paradiso delle signore”. Sono Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso, che nella serie pomeridiana interpretano rispettivamente i ruoli di Roberta Pellegrino e Antonio Amato. Nell’elenco degli invitati alle nozze, non potevano mancare i membri del cast.

Dalle Stories di Instagram che hanno mostrato alcune immagini delle nozze, si nota la presenza, tra gli altri, delle attrici Ilaria Rossi (Gabriella), Francesca Del Fa (Irene), Neva Leoni (Tina), Gloria Radulescu (Marta), Enrica Pintore (Clelia), Ludovica Coscione (Marina), Giulia Petrungaro (Elena), Alessia Debandi (Angela), Giulia Arena (Ludovica) e degli attori Alessandro Tersigni (Vittorio), Giorgio Lupano (Luciano), Enrico Oetiker (Riccardo), Francesco Maccarinelli (Luca), Emanuel Caserio (Salvo), Alessandro Fella (Federico). Continua a leggere dopo la foto

















Il 14 ottobre è partita la quarta stagione de “Il Paradiso delle Signore”, ambientata negli anni 60 e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:40. Sono previste in tutto 160 puntate per la serie prodotta da Aurora Tv. Ma chi sono i due? Continua a leggere dopo la foto









Federica De Benedittis è apparsa in molte fiction, come “Il bello delle donne…..alcuni anni dopo”, “Don Matteo”, “Sacrificio d’amore”, “Nero a metà” e “Il Commissario Montalbano”, oltre che in film quali “Forever young” e “Era giovane e aveva gli occhi chiari”. “Montalbano” è anche nel curriculum di Corso, che ha recitato inoltre in “Squadra antimafia”, “Rocco Chinnici”, “I Medici” e “Extravergine”. Continua a leggere dopo la foto

GIULIO CORSO



Grande assente al matrimonio di Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso il collega Roberto Farnesi. L’interprete di Umberto Guarnieri ha trascorso la giornata al mare con l’amata fidanzata Lucya, come mostrato su Instagram, dove ha condiviso numerose storie. Non si hanno notizie – al momento – degli altri protagonisti de Il Paradiso delle Signore come Alessandro Tersigni (Vittorio) e Vanessa Gravina (Adelaide).

Ti potrebbe anche interessare: “Per mia figlia”. Nek si confessa a Domenica In e Mara Venier si commuove