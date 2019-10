“Devo dirvi una cosa”. Cliomakeup lo annuncia sui social. La prima risposta arriva da Chiara Ferragni

La notizia è stata lei a darla dal suo profilo ufficiale. Clio Zammatteo, nota al mondo del web come Clio Make Up, è di nuovo incinta, per la seconda gravidanza. Una notizia che ha fatto immediatamente il giro della reta e raccolto migliaia di apprezzamenti tra cui le sorelle Ferragni (Valentina e Chiara) e Beatrice Valli. Naturalmente ii loro sono stati messaggi d’affetto per la lieta notizia.

“Dobbiamo dirvi una cosa importante. Nel 2020, Grace diventerà una Big Sister”. L’annuncio lo hanno dato, sorridenti e visibilmente emozionati, Clio e Claudio, che si sono ripresi assieme alla prima figlia. Il breve filmato è stato impreziosito dalla seguente didascalia: “Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità … una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese. Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia, il 2020 sarà l’anno dell’oliva”. Continua dopo la foto

















Chiara Ferragni ha ricoperto di cuoricini Clio. “Che meravigliaaaaa! Auguri tesoro”, la reazione della sorella Valentina. Anche Beatrice Valli ha dato ‘la sua benedizione’: “Auguri di cuore da tutti noi!”.Clio Zammatteo, per chi non la conoscesse, è una blogger espertissima di make up e la sua carriera inizia nel 2008 quando apre proprio il canale ClioMakeUp su YouTube che è diventato un punto fermo per il mondo del make up italiano. Continua dopo la foto









ClioMakeUp sul suo canale risponde alle ragazze che vogliono magari trovare un modo per truccarsi rapido, oppure per ricreare il trucco di una star, oppure che sono alla ricerca di consigli di bellezza per migliorare proprio aspetto. Ma chi è ClioMakeUp? Classe 1982 ha frequentato lo IED video design e ha presentato una tesi in collaborazione con Elio e le Storie Tese. Continua dopo la foto







Da quel momento qui ha iniziato ad approfondire il suo percorso nel mondo del beauty e dei video è così ha frequentato la make-up designer school a New York dove oggi vive ancora insieme al marito Claudio Midolo e alla figlia. Claudio è un game designer, lo ha conosciuto proprio negli States e da lui è arrivata l’idea di fare questi tutorial sul trucco.

Ti potrebbe interessare: “Devo dirvi una cosa”. Cliomakeup lo annuncia sui social. La prima risposta arriva da Chiara Ferragni