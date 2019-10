“Ti sei rifatta!”. Chiara Ferragni, la foto sui social parla chiaro: i fan non hanno dubbi

Sempre sotto i riflettori Chiara Ferragni non perde occasione per far parlare di sé, l’influencer e fashion blogger stavolta ha attirato l’attenzione su di se per uno scatto a dir poco sorprendente. L’influencer più famosa del mondo sta trascorrendo il week end a Roma con il marito Fedez, il figlio Leone e le sorelle Valentina e Francesca. Ieri sera, Chiara ha cenato alla Taverna Trilussa e ha postato una foto con il piatto di pasta. Un particolare ha attirato l’attenzione dei follower.

Chiara Ferragni cinguetta: "When in Rome (and on pasta national day) 🍝". Nell'immagine, l'imprenditrice digitale – che fa la linguaccia mentre finisce di mangiare un piatto di pasta – indossa una giacca fucsia con reggiseno in vista. E i commenti non tardano ad arrivare: "In questa foto sembra che hai le tett***". E ancora: "Funziona il reggiseno push-up…".

















L'illusione fornita dalla foto spinge alcuni fan a spingersi oltre e chiedere se non ci sia la mano di qualche chirurgo dietro. C'è chi si informa in maniera più dettagliata: "Di che marca è il reggiseno che ti fa le tett*** così". E arriva anche il commento hot: "Che boops". Neanche a dirlo, il binomio pasta e scollatura fa il pieno di like. Chiara Ferragni colpisce anche a Roma.









Chiara Ferragni nasce il 7 maggio del 1987 a Cremona, prima di tre figlie. Le sorelle Francesca e Valentina hanno rispettivamente due e cinque anni meno di lei. Dopo avere completato gli studi superiori, Chiara si iscrive all'Università Bocconi di Milano. Deve la sua fama alle sue attività legate alla moda, campo in cui lavora come modella e come fashion blogger.













Nell’ottobre del 2009 apre un blog dedicato alla moda e intitolato The Blonde Salad, con la collaborazione del suo fidanzato Riccardo Pozzoli. Il blog viene aperto nonostante la ritrosia iniziale di Pozzoli, geloso delle foto della sua ragazza diffuse su Internet. Egli, tuttavia, cambia idea dopo essersi trasferito negli Stati Uniti per frequentare a Chicago un master di marketing. Così invita Chiara a dedicarsi al fashion blog fotografandola in prima persona. L’inizio di tutto

