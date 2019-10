“Non sei tu!”. Paola Ferrari irriconoscibile senza trucco, mai vista la giornalista così

Da anni è uno dei volti più noti dei pomeriggi sportivi italiani. Paola Ferrari, la biondissima giornalista Rai non perde occasione per mettere in mostra le sue qualità. Sempre tirata a lucido e perfetta ha deciso di mostrarsi senza trucco e più di qualche fan a storto il naso. Sembra infatti che più di qualcuno l’abbia giudicata irriconoscibile.

La conduttrice sportiva Paola Ferrari ha voluto entrare di diritto nella rosa delle donne della televisione e dello spettacolo italiano che si sono mostrate volontariamente senza trucco. Anche con lei, come con quasi tutte le altre signore della tv, il web si è scatenato definendola irriconoscibile. Di bello c’è che l’iniziativa è partita proprio dalla conduttrice, che ha scelto la fotografia da pubblicare, forse meno impietosa di quella di altre colleghe, scattata da paparazzi che non guardano certo per il sottile. Continua dopo la foto

















Anzi, più la loro ‘vittima’ è irriconoscibile senza trucco, più la fotografia fa notizia. Una delle conduttrici tv più criticate da sempre per il proprio aspetto è la bella Paola Ferrari. La giornalista sportiva, classe 1960, ogni volta che compare in televisione sceglie un trucco particolarmente accentuato e luci di studio che la colpiscano direttamente in volto. Si tratta di una strategia per apparire con il viso completamente privo di rughe ed imperfezioni. Continua dopo la foto









Un’alternativa ai tanti filtri per le fotografie che si usano sui social, per intenderci. Questo perché grazie agli accorgimenti voluti dalla presentatrice, appare bellissima e irraggiungibile. I telespettatori però si sono un po’ stancati di queste donne che sono sempre così splendide quando compaiono in pubblico. Così lontane dalla realtà. E la ricerca spasmodica delle foto delle signore della tv senza trucco è diventata quasi una passione per gli amanti del gossip. Continua dopo la foto







Ecco quindi che Paola Ferrari ha voluto fare una mossa che ha anticipato i paparazzi e qualunque curioso. Sul suo seguitissimo profilo Twitter, che ha più di 25 mila followers, ha pubblicato lei una foto senza trucco. A dire il vero si tratta di una risposta ad una provocazione ricevuta tempo fa da Paola Cortellesi che, a quanto pare, l’avrebbe offesa. L’episodio è avvenuto all’interno di un contesto più ampio, che aveva come tema il femminicidio. Ad ogni modo la scelta coraggiosa della Ferrari è stata apprezzata dai suoi tanti fans.

Ti potrebbe interessare: Tu si que vales, entra e tutti lo riconoscono! Ora sui social non si parla altro che di lui