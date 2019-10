Senza slip. Così Justine Mattera è “da perdere la testa”: la foto da bollino rosso

La splendida showgirl ed attrice Justine Mattera stavolta è proprio andata oltre, mandando in visibilio gli increduli fan. La donna americana, ma naturalizzata italiana, è stata protagonista di uno scatto più che bollente sul social network Instagram. Lei è in posa per un set fotografico, indossa un maglione di colore bianco con il collo alto ed un paio di stivali country. Ma è un particolare a prevalere sugli altri.

A quanto sembra la sosia di Marilyn Monroe ed ex amata di Paolo Limiti non ha gli slip e non è la prima volta che la 48enne nata a New York ‘dimentichi’ di indossarli. Lo scatto è riuscito ad ottenere in poco tempo 10 mila like, innumerevoli invece i commenti postati dai suoi follower, estasiati da questa sublime visione quasi celestiale. (Continua dopo la foto)

















“Eliminiamo la plastica e torniamo alla natura”, ha scritto Justine a corredo della foto ‘hot’. Ed un seguace ha subito colto la palla al balzo per scriverle: “Eliminiamo la plastica che inquina la natura, eliminiamo tutto… molto meglio”. Ma non è stato l’unico che è rimasto letteralmente impietrito dall’incredibile sensualità della fotografia. (Continua dopo la foto)













“Che figa, che telaio”, “Che buongiorno come si vede”, “Nuda, nuda, nuda!”, “Dovresti dare lezioni di sensualità”, Non è sparita solo la plastica a quanto pare…”, “Sei da far perdere la testa”, “Incredibile”, i vari post dei suoi fan. Mattera aveva sicuramente messo in conto che scegliere di apparire in questo modo le avrebbe garantito una visibilità straordinaria ed un vero e proprio successone social. (Continua dopo la foto)

Anche in un altro post recente Justine si era messa a nudo per far ammirare a tutti il suo strepitoso fisico ed il magnifico seno, oltre che un lato B invidiato da tutte le donne. Anche in questo caso i commenti si erano sprecati: “Sei un capolavoro della natura”, “La donna più sexy del mondo” , “Hai un corpo stupendo e due tette meravigliose. Bellissima!”, “Ogni giorno più bona ed eccitante, mi fai impazzire con questo scatto” e “Ogni volta che apro Instagram mi viene un infarto”. Tenuto conto dei grandi risultati maturati grazie al suo corpo, non è assolutamente da escludere ed anzi è molto probabile che nei prossimi giorni ci delizierà con altri scatti da bollino rosso, che alzeranno ancora una volta le già calde temperature dei suoi fan.

