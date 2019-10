All’anagrafe è Luca Pasquale Medici ma tutti lo conoscono e lo amano con il suo nome d’arte, ovvero Checco Zalone. Attore, comico, imitatore, conduttore, regista, musicista: Checco Zalone è un mito. E ogni suo film è campione d’incassi. Ma sulle pagine della cronaca rosa trova poco spazio. Non ama particolarmente la luce dei riflettori e preferisce vivere la sua vita privata lontano dagli occhi indiscreti dei media. Proprio come la sua compagna storica.

Da oltre 13 anni, infatti, Checco Zalone è legato a Mariangela Eboli, la donna che gli ha rubato il cuore, dato due bellissime figlie e che ha anche recitato con lui in ‘Cado dalle nubi’ e ‘Che bella giornata’. Di Mariangela non si sa molto. È originaria di Triggiani, in provincia di Bari, e ha iniziato come cantate di pianobar. Ed è proprio in una delle sue serate che ha conosciuto Checco. (Continua dopo la foto)

















In una vecchia intervista, l’attore pugliese ha raccontato di aver conosciuto Mariangela durante una serata in cui lei cantava in una pizzeria. “Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’ – ha rivelato Zalone – Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina”. (Continua dopo la foto)









Così, nel 2005, è nato tutto. Un amore solido da cui sono nate due bambine, Gaia e Greta, rispettivamente nel 2013 e nel 2017. Come detto e seppure in piccoli ruoli, Mariangela è apparsa anche in due delle più famose pellicole di Checco Zalone, ‘Cado dalle nubi’ e ‘Che bella giornata’. In quest’ultimo interpretava la cugina di Checco, Susi, che durante le nozze ad Alberobello ha duettato con Caparezza interpretando Non Amarmi di Aleandro Baldi e Francesca Alotta. (Continua dopo le foto)







In ‘Cado dalle Nubi’, invece, Mariangela ha vestito i panni di Brigida, amica della protagonista, alla quale ha subito consigliato di allontanarsi dal protagonista, Checco appunto. Nonostante i due stiano insieme da tanti anni, Mariangela e il suo ‘Checco’ non si sono mai sposati. Si è parlato spesso di matrimonio, anche se lui l’ha sempre definita la sua ‘non moglie’ e alla fine la proposta, è arrivata nel 2018.

“Lei non è niente”. Lorella Cuccarini demolita, per la showgirl un colpo durissimo. Veleni e polemiche a non finire