“Ma che belli!”. Asia Argento, ecco Anna Lou e Nicola: tutti pazzi per la foto dei figli

L’ultimo anno di vita di Asia Argento è stato poco felice a causa del decesso del suo compagno Anthony Bourdain e delle accuse di molestie sessuali. Ora, il periodo più buio è stato messo alle spalle e l’attrice è pronta a rimettersi in gioco nel reality show ‘Pechino Express’. Qui gareggerà insieme a Vera Gemma formando la coppia ‘Le Figlie d’Arte’. Prima di fiondarsi sul programma di Rai 2, la donna ha voluto soffermarsi sulla sua famiglia mettendo in luce i figli Anna Lou e Nicola.

La figlia è nata dalla relazione con Morgan, mentre il figlio dal matrimonio con Michele Civetta. I due sono molto uniti e la bella Asia ha voluto postare su Instagram la loro immagine, a poche ore dall’inizio di un giorno scolastico. E tutti non hanno potuto che notare i particolari look. (Continua dopo la foto)

















“Troppo cool per andare a scuola”, ha scritto la figlia di Dario Argento. E non si può che essere d’accordo con lei. Anna Lou ha preso spunto dallo stile dark dei due genitori, infatti la vediamo con un caschetto azzurro, una micro frangia ed un piercing al setto. Inoltre, adora indossare scarpe con la zeppa, pantaloni larghi e bomber total black. Sicuramente un po’ meno eccentrico Nicola. (Continua dopo la foto)









Il figlio undicenne ha dei jeans neri, occhiali con la montatura scura ed una giacca bicolor con una grande tigre sulle spalle ed assomiglia moltissimo alla madre. Anna Lou ha invece 16 anni ed ha quindi il classico look da ragazza ribelle. I suoi fantastici occhi azzurri sono esaltati dall’eye-liner e da trucchi abbastanza marcati. Possiamo comunque dire che entrambi sono sulla buona strada per diventare veri e propri artisti della moda. “Belli belli”, “Incantevoli”, “Stupendi”, “Bellissimi”, “Stilosi”, alcuni commenti postati dai follower. (Continua dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Too cool for school #LovesOfMyLife Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 18 Ott 2019 alle ore 11:35 PDT

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nei giorni scorsi Asia è stata pizzicata in compagnia di Andrea Preti, il cui rapporto sembra andare davvero oltre gli ambiti lavorativi. I due si sono infatti scambiati un bacio poco fraterno e si sono concretizzati anche diversi abbracci. Lui afferma che “si tratta di semplice amicizia”, ma sinceramente in pochi ci credono. L’attrice per l’occasione ha sfoderato il suo nuovo look bon-ton alle tinte delicate che col nuovo taglio di capelli dà un’immagine non più trasgressiva. Andrea era invece vestito in maniera sportiva, con una felpa ed un berretto di lana.

https://www.caffeinamagazine.it/televisione/377874-ida-platano-riccardo-guarnieri-lasciati-uomini-e-donne/