Michelle Hunziker è una delle donne più amate della televisione. Bionda, bellissima e simpatica Michelle Hunziker ha fatto breccia proprio grazie al suo modo di fare schiette e per come riesce a prendersi in gio senza filtri. Nelle scorse ore Michelle Hunziker si è divertita ad affiancare le foto della sua infanzia con quelle del presente. Un’operazione in perfetto stile Amarcord su Instagram che le dà modo di condividere una riflessione su tutto quello che eravamo da bambini e quello che ci siamo portati nel mondo degli adulti.

“Ci sono dei giorni in cui spunta dal nulla la mia infanzia…mi chiede di prenderla in braccio e di giocare con lei…io accetto sempre volentieri e le dico: “vieni pure, tanto io e te non ci lasceremo mai” provate anche voi…le espressioni alla fine non cambiano un bacio e buon weekend”, scrive nel post come didascalia a tre foto collage. Ognuna ha due facce della stessa Michelle: a sinistra la versione bambina e a destra la conduttrice così com’è ora. Continua dopo la foto

















Michelle si è divertita ad associarle in base all’espressione, alla gestualità o al colore del vestito. In una ha un broncio divertente, in un’altra ride a crepapelle. Da adulta, in fondo, sembra non essere cambiata molto. L’operazione Amarcord ha successo e i followers la riempiono di commenti. Nata a Sorengo, in Svizzera, il 24 Gennaio 1977, l’età di Michelle Hunziker (nome completo Michelle Yvonne Hunziker) ha 42 anni. Continua dopo la foto









In Italia, oltre al lavoro, Michelle Hunziker trova anche l’amore. Nell’estate del 1995 ha conosciuto Eros Ramazzotti con il quale si è sposata nel 1998. Presenti alla cerimonia tanti personaggi noti, tra cui Tina Turner che come ben ricorderemo ha lavorato con il cantante. Con lui Michelle ha avuto una figlia di nome Aurora. Una volta messo fine al matrimonio Michelle, a distanza di tempo si è nuovamente innamorata. Continua dopo la foto







A far breccia nel suo cuore Tomaso Trussardi, con il quale si è sposata il 10 Ottobre 2014. Insieme all’imprenditore la conduttrice ha avuto due figlie: Sole nel 2013 e Celeste nel 2015. La loro è una famiglia davvero molto affiatata. Di recente, qualcuno ha lanciato la notizia di una loro possibile crisi, smentita categoricamente da Michelle Hunziker.

