“Scusatemi…”. Irama, si scopre tutto dopo la sua scomparsa. Ecco dov’era finito

I fan erano seriamente preoccupati perché la sua assenza dai social network era davvero inspiegabile e preoccupante. Fortunatamente però le motivazioni della sua sparizione in rete erano tutt’altro che negative. Ed ora Filippo Maria Fanti, conosciuto come Irama, ha spiegato le ragioni ed ha chiesto scusa.

Il cantautore originario di Carrara è reduce da grandi successi personali. Basta ricordare la sua vittoria nel 2018 alla diciassettesima edizione del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi e la partecipazione nello scorso mese di febbraio al Festival di Sanremo, dove ha presentato il suo brano ‘La ragazza con il cuore di latte’. Ma adesso per lui sono in serbo delle importanti novità. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Sta per cominciare un nuovo capitolo… Scusate l’assenza, ne varrà la pena 🤐 Un post condiviso da Irama (@irama.plume) in data: 25 Ott 2019 alle ore 5:33 PDT

“Sta per cominciare un nuovo capitolo… Scusate l’assenza, ne varrà la pena”. Sono state queste le brevi, ma significative parole rivolte ai suoi seguaci. Notizie più dettagliate su questo suo nuovo progetto non ce ne sono, ma si potrebbe immaginare il lancio di un suo nuovo singolo oppure di un album. Anche se non sono da escludere sorprese ancora più clamorose. (Continua dopo la foto)

























Il suo post è stato letteralmente inondato da una miriade di like e da quasi 1800 commenti. L’artista Benjamin Mascolo, in arte Benji, gli ha scritto un messaggio scherzoso: “Mi piaci con la barba”. Gli altri follower si sono invece scatenati: “Non vediamo l’ora, davvero”, “Amore mio, siamo disposte ad aspettare anche decenni per la tua musica”, “Mi viene da piangere solo al pensiero”, “Oddio sto per morire” alcuni dei post più significativi. (Continua dopo la foto)





Nonostante il suo tentativo di isolarsi momentaneamente dal mondo esterno, il 23enne artista originario di Monza è stato beccato a cena in provincia di Biella. Si è recato in uno dei pub più frequentati, il ‘Tortuga Pub’ di Vigliano, ed il titolare dello stesso ha manifestato tutta la sua felicità: “Davvero un ragazzo a modo. Le ragazze che lo hanno servito sono rimaste piacevolmente sorprese dalla sua gentilezza. Alla fine della cena è stato contento di fare uno scatto con mia moglie e le ragazze. Proprio un giovane che merita, molto lontano dall’Arrogante della sua canzone”, ha commentato il proprietario Davide. Ora non resta che pazientare ancora un po’ per scoprire cosa proporrà in futuro il bravo artista lombardo.

