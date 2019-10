“Il momento è arrivato”. Bomba: Anna Pettinelli e Stefano Macchi, è tutto deciso

Momenti incandescenti ci sono stati anche per loro al programma televisivo ‘Tempation Island Vip’, condotto da Alessia Marcuzzi. L’amore ha però prevalso su tutte le difficoltà e tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi la vita sentimentale prosegue a gonfie vele. L’avventura non li ha quindi assolutamente divisi, ma uniti più che mai, a tal punto che a breve si concretizzerà un evento bellissimo.

Bisogna comunque dire che Stefano aveva allacciato nel villaggio un’amicizia con la tentatrice Cecilia. La sua fidanzata si era arrabbiato non poco ed aveva chiesto il falò di confronto immediato. Nonostante un forte litigio, è successivamente tornato il sereno nella coppia ed ora la situazione va più che bene. (Continua dopo la foto)

















“I litigi sono continuati. Ho avuto bisogno di parlare, discutere, anche litigare. Sicuramente questa esperienza ci è servita per conoscerci di più e per dirci che non potremmo vivere l’uno senza l’altro”, ha confessato Anna a ‘Gente’. Ma le dichiarazioni che hanno sorpreso tutti sono giunte da Stefano, che pare sia davvero intenzionato a fare sul serio con lei. (Continua dopo la foto)













“Non mi sono sentito infastidito dalla gelosia di Anna. Anzi, mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace. Anna sembra fatta apposta per me. Pensavo che il momento giusto per sposarla forse è arrivato”. Dunque, ora la grande attesa sarà cercare di conoscere al più presto la data delle nozze, ufficializzate dall’attore e doppiatore italiano. L’uomo non ha infatti definito quando si sposeranno. (Continua dopo la foto)

Andiamoli a conoscere più da vicino. Anna Pettinelli è una delle voci radiofoniche italiane più amate. Inizia la sua carriera giovanissima, a soli sedici anni. Muove i suoi primi passi nel mondo della radio presso delle produzioni locali ma conta anche numerose apparizioni televisive. Stefano Macchi è invece un attore e doppiatore italiano. È nato il 7 gennaio del 1974 a Monza ed è alto 175 centimetri. Lei è stata attrice nei film ‘Sapore di mare 2- Un anno dopo’ di Bruno Cortini e ‘Forever Young’ di Fausto Brizzi. La figlia, Carolina Russi, ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del talent ‘The Voice’. Stefano ha preso parte a diverse fiction come ‘Don Matteo’, ‘Un Posto al Sole’ e ‘Casa Vianello’ e si registrano sue apparizioni anche nel mondo del teatro.

