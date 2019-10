“Non riuscivo più a guardarmi allo specchio”. Taylor Mega rifatta, l’intervento che le ha rovinato la vita

Taylor Mega, la super influencer che fa impazzire i fan parla degli interventi di chirurgia a cui si è sottoposta per diventare quella che è oggi. L’occasione sono alcune domande che i fan le pongono nelle Instagram Stories. “Vorrei dimagrire e tornare al mio fisico dell’anno scorso – racconta senza filtri via social a proposito del suo rapporto con la bellezza – Pesavo due kg in meno, ora lo stress purtroppo mi ha fatta ingrassare”. Ah, noi non ci eravamo accorti che fosse ingrassata però se lo dice lei, ci fidiamo.

Nelle risposte alle domande dei fan Taylor affronta anche l’argomento chirurgia. La Mega non è una che ha mai negato di essersi sottoposta a certi interventi. “Fanno tanto male le punturine alle labbra?”, chiede per esempio un follower. E Taylor Mega replica: “A me ormai non più, all’inizio un po’, ma la prima l’ho fatta a 20 anni. Adoro le labbra carnose”. Beh, che si facesse le punturine alle labbra si era visto. Continua a leggere dopo la foto

















Ma voi sapevate che avesse iniziato così presto? Poi, cambiando parte del corpo, Taylor Mega ha parlato dell’intervento del seno: “L’ho rifatto due volte. La prima volta me le fece un chirurgo completamente incompetente e me le sbagliò. Rimasi un anno con il seno molto asimmetrico e non riuscivo più a guardarmi allo specchio, non le sentivo mie ed erano anche troppo grandi – ha confidato – Dopo un anno per fortuna un angelo me le sistemò e rimpicciolì”. Continua a leggere dopo la foto









E ha aggiunto: “Ora le amo e le adoro”. E le adorano anche i suoi fan. E il naso è rifatto? “Non l’ho rifatto e non avrei imbarazzo a dirlo”. Quello, quindi, è il suo naso naturale. Sempre rispondendo ai suoi follower, la ex concorrente del reality L’Isola dei famosi racconta come, nel tempo, è cambiato il rapporto che ha con il suo corpo. “A 15 anni ero bellissima – ha raccontato – poi ho cominciato un periodo tossico e mi sono imbruttita da fare schifo”. Per fortuna, però, Taylor ha superato quel brutto periodo ed è rifiorita. Continua a leggere dopo la foto





“A 19 ero di nuovo un fiorellino – ha detto – A 20 carina poi 23 con labbra più gonfe e dopo aver imparato a truccarmi e a tenermi di più sono migliorata parecchio”. Ora è la donna che è che tutti seguono con passione sui social. Un fisico da sballo, capelli biondi, lineamenti perfetti e poco trucco. Sì, Megan usa solo l’essenziale, quando si parla di make-up. “Non uso quasi mai l’ombretto, solo eye liner sulla parte finale dell’occhio”.

