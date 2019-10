“Sto per realizzare un sogno”. Belen Rodriguez, la confessione inaspettata della regina del gossip. Immensa gioia

“Sto per realizzare un sogno”, parola della regina del gossip e dei social Belen Rodriguez che ha una grande notizia per i fan. Una notizia che nessuno si aspettava. Una notizia grandiosa che la showgirl e compagna di Stefano De Martino ha confessato alla rivista argentina LasRosas. Belen Rodriguez ha preferito raccontare la grande novità a un magazine di casa sua piuttosto che a uno italiano. Ma di che si tratta? Il secondo matrimonio con Stefano De Martino di cui si è molto parlato negli ultimi tempi? No.

Un altro figlio in arrivo per fare compagnia al piccolo (ormai non più tanto piccolo) Santiago? No. Si tratta di un progetto lavorativo che Belen Rodriguez dovrebbe affrontare in un futuro non troppo lontano. "Sto per realizzare un sogno – ha spiegato Belen che al momento si sta godendo una vacanza romanticissima e da sogno con Stefano – Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per Netflix".

















Wow! Vedremo dunque Belen nei panni di attrice! Ma di che si tratta nello specifico? Non si sa ancora. Belen Rodriguez, forse anche un po' per scaramanzia, preferisce non parlare del progetto. Di sicuro, però, se si tratta di una serie, in tutta probabilità significa che Belen vestirà i panni di attrice. Non a caso, durante l'intervista a LasRosas, Belen ha confessato che ha un'attrice alla quale si ispira. Sapete chi è?









Si tratta di un'attrice meravigliosa: Meryl Streep. "Mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta. Mi ha sempre ispirato il coraggio e la libertà", ha dichiarato Belen sul conto dell'attrice americana. Comunque per Belen non è la prima volta da attrice: aveva debuttato nel cinepanettone di Neri Parenti "Natale in Sudafrica" ed era già stata coprotagonista, accanto a Emilio Solfrizzi in "Se sei così ti dico sì" e in "Non c'è 2 senza te" con Fabio Troiano e Dino Abbrescia.





Ma tutto era già, prima che in Italia, iniziato in Argentina con “Palermo Hollywood Hotel”. Non solo: Belen Rodriguez è stata anche guest star dell’episodio de Il commissario Montalbano “Il campo del vasaio”, della sitcom “Così fan tutte” e anche di una puntata di “Don Matteo”. Ha lavorato al doppiaggio di “Gladiatori di Roma”. In questo periodo l’argentina è conduttrice su Canale 5 di Tu sì que vales, in onda ogni sabato sera in prima serata.

