Fabrizio Corona nella bufera. L’accusa della vip è pesantissima: ecco cosa rischia

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è ancora in carcere a San Vittore, ma i suoi guai giudiziari sembrano non siano assolutamente destinati a finire a breve. Nuove grane sono in vista per lui e coloro che rischiano di fargli precipitare la situazione sono due personaggi ben noti all’opinione pubblica.

La moglie del calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, Wanda Nara, e l’attuale centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, furono tirati in ballo da Corona per un motivo abbastanza grave. La sua accusa era che tra i due ci fosse stato un vero e proprio flirt segreto, come scrisse sul suo sito ‘The King Corona Magazine’. Ma questa notizia non è mai stata confermata nei fatti. (Continua dopo la foto)

















La presunta falsa notizia fatta circolare dal personaggio televisivo potrebbe però avere delle conseguenze penali. Wanda e Brozovic lo hanno denunciato per diffamazione e la Procura di Milano ha ora chiesto di rinviarlo a giudizio. Ed è già stata stabilita la data dell’udienza dinanzi al Gup, il Giudice dell’udienza preliminare. (Continua dopo la foto)













Il 18 dicembre il giudice deciderà se mandare Corona a processo oppure no. L’avvocato di Fabrizio, Ivano Chiesa, ha confermato ufficialmente la notizia ed ha affermato “Vedremo” in merito a ciò che accadrà prima di Natale. Molto dure erano invece state le parole proferite dal legale del calciatore nerazzurro. (Continua dopo la foto)

“La notizia, oltre ad essere falsa, è gravemente diffamante per il contenuto dell’articolo che mette in dubbio la moralità e l’immagine del calciatore, accusandolo ingiustamente di atteggiamenti e comportamenti mai attuati”, aveva dichiarato l’avvocato di Brozovic. Il difensore dell’atleta croato aveva proseguito: “C’è stato il tentativo di minare la sua posizione personale nonché di calciatore nei confronti della società di appartenenza, dei tifosi e di tutti i lettori; posizione che Brozovic ha invece sempre rispettato”. Non si registrano al momento commenti da parte della donna, la quale molto probabilmente ha voglia soltanto di proseguire la battaglia per vie legali. Nei giorni scorsi Fabrizio era nuovamente finito al centro dell’attenzione per notizie più leggere. Si era infatti parlato del suo rapporto con il fratello Federico, il quale è praticamente il suo esatto opposto essendo estremamente riservato.

