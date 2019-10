“Beccata insieme a lui!”. Asia Argento e il nuovo fidanzato (vip). Ora non possono mentire, le foto li inchiodano

Asia Argento sta cercando di mettersi alle spalle un passato sicuramente non facile e duro da digerire. Inizialmente aveva preferito spegnere i riflettori su di lei, ma la notizia ufficiale della sua partecipazione al reality show ‘Pechino Express’ ci ha fatto comprendere che ha intenzione di mettersi nuovamente in gioco per dare il meglio di sé.

Prenderà parte al programma di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca nel febbraio 2020, insieme alla compagna di squadra Vera Gemma, con la quale comporrà la coppia de ‘Le Figlie d’Arte’. Per lei però non è solo tempo di buone news professionali. A quanto pare novità giungono anche dalla sfera privata, in particolare quella sentimentale. (Continua dopo la foto)

















La 44enne attrice e regista è stata fotografata a Roma da un paparazzo ed il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato immediatamente le immagini che non la ritraggono ovviamente da sola. Nello scatto si può osservare un bacio tutt’altro che fraterno con Andrea Preti. E tra i due si concretizzano anche diversi abbracci. Lui afferma che “si tratta di semplice amicizia”, ma sinceramente in pochi ci credono. (Continua dopo la foto)













La coppia è impegnata con un lavoro in comune, ma qualcosa in più di una collaborazione lavorativa pare sia cominciata. Asia manifesta tutta la sua bellezza con un look bon-ton dalle tinte delicate che col nuovo taglio di capelli dà un’immagine non più trasgressiva. Andrea è invece vestito in maniera sportiva, con una felpa ed un berretto di lana. (Continua dopo la foto)

Quando Asia aveva proposto a tutti i fan il suo nuovo look, i commenti entusiastici si erano sprecati: “Stupenda da impazzire”, “Semplicemente meravigliosa”, “Sei come il vino che più invecchia e più diventa buono”, “Che personalità e stile!”, “Ma tu sei sicura di averli partoriti tu i tuoi figlioli vero?”. Come accade molto spesso, si sono scatenati anche i sempre presenti haters: “E le ragazze di oggi accettano consiglio da sta tipa?”, “Un po’ rifatta mi dicono”, “Fa impressione”, “Non saresti male, ma hai troppi tatuaggi”, “Come rovinare un décolleté perfetto”. Lei adesso però non vuole più soffrire e concentrarsi sui commenti negativi, ma va avanti per la sua strada alla ricerca della tanto agognata felicità. Chissà se sia proprio Andrea il futuro grande amore, che potrà stravolgerle positivamente la vita.

