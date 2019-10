Andrea Damante, la nuova fiamma è identica a Giulia De Lellis. La foto non mente: “È la sosia!”

La sua ex fidanzata Giulia De Lellis sta vivendo momenti entusiasmanti sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” è un successone ed è tra i volumi più venduti. Inoltre, la love story con l’ex fiamma di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, sta viaggiando a gonfie vele. Ma Andrea Damante non resta certamente fermo a guardare.

In alcune storie Instagram postate dall’ex tentatore di ‘Temptation Island’ è comparsa una bellissima e misteriosa ragazza dai capelli neri, che lui chiama ‘Diabolik’. Il ‘Vicolo delle News’ pensa però di aver scoperto il suo nome, anche se conferme da parte del famoso dj originario di Verona non ce ne sono. (Continua dopo la foto)

















La giovane ‘amica’ di Andrea si chiamerebbe Chiara e tra i due sembra non ci sia solamente un rapporto amichevole. I sorrisetti e gli sguardi sono complici e si intravede quindi una certa sintonia. Nessuna notizia ufficiale nemmeno sull’età di lei, che pare abbia tra i 23 ed i 24 anni. Ma c’è un particolare che ai fan non è assolutamente sfuggito. (Continua dopo la foto)













La possibile spasimante di Damante è quasi una vera e propria fotocopia di Giulia. Il fisico è praticamente identico, anche se qualche differenza nel viso c’è. Ma sembra come se il bel veneto abbia voluto non dimenticare completamente la sua ex, iniziando a frequentare una ragazza che possa avere somiglianze con la De Lellis. Certo, i gusti sono quelli e non è facile cambiarli da un giorno all’altro. (Continua dopo la foto)

A proposito della sua relazione con Giulia, Andrea non si era tirato indietro dinanzi ai riflettori e nelle scorse settimane a ‘Verissimo’ aveva confermato i tradimenti: “Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento. Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”. Anche le stoccate nei suoi confronti non erano mancate: “Giulia esagera, è molto emotiva. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita. Le frasi invece sulla sua dieta che io le avrei imposto? Sono frasi per far vendere il libro. Mi hanno dato molto fastidio. Mi sono assunto le mie colpe. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo”. Ma adesso la solitudine sembra sia terminata.

