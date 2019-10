“Ignazio? Con lui a letto…”. Boom! Cecilia Rodriguez, la rivelazione sul fidanzato è ‘senza parole’

È una delle coppie più amate e chiacchierate dello spettacolo. Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser hanno deciso di raccontarsi in esclusiva a Novella 2000 e svelare il segreto della loro storia d’amore. A quasi trent’anni, Cecilia Rodriguez ha voglia di sposarsi e mettere su famiglia. La data del matrimonio, però, ancora non c’è.

“Ignazio prende tempo, questa è la verità. Ma in fondo stiamo sempre insieme, forse non abbiamo poi tutta questa fretta. Per ora ci godiamo il nostro rapporto tra sport, lavoro, casa e montagna” – spiega Cecilia. Il grande sogno della sorella di Belen, però, è diventare mamma: “il desiderio c’è, in fondo ho quasi trent’anni. E poi credo molto nella famiglia. Del resto sono zia e amo molto Santiago (il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ndr).

















Lui è adorabile: lo coccolo, trascorriamo tanto tempo insieme“, confessa la piccola Rodriguez. Nonostante sia soddisfatta dell’essere zia, non nasconde che vorrebbe un figlio tutto suo: “arriverà un giorno“, aggiunge. Nacho l’ha conquistata completamente con alcune doti nascoste: “Sicuramente la bellezza e la virilità che non passano inosservate. E poi, ve lo dico senza peli sulla lingua: Ignazio ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara no?”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez, che hanno deliziato i telespettatori del Grande Fratello Vip con gesta memorabili e che non hanno deluso spiattellando senza pudore i dettagli piccanti della loro relazione. Grazie ad Armando Sanchez di Novella 2000, che li ha incontrati all’evento wedding Nozze in Fiera a San Marco Evangelista (Caserta), Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rivelato un dettaglio intimo. (Continua a leggere dopo la foto)





“Qual è il segreto per far durare così tanto una relazione? – ha detto Cecilia – Decisamente fare tanto l’amore. Crediamo entrambi che per una coppia il sesso sia una cosa fondamentale. Fin da subito, e parliamo dal Grande Fratello Vip, tra noi si è creata una grande intesa sessuale. La passione che i telespettatori hanno visto nel piccolo schermo non si è mai spenta tra noi. Probabilmente è stato il destino a farci incontrare e non possiamo che ritenerci fortunati per questo”. E Ignazio ha risposto così: “Posso dire che con Cecilia sto molto bene, in tutti i sensi”.

