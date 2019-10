“Incinta di sei mesi…”. Marica Pellegrinelli, la foto nostalgica è emozione pura

In un primo momento i fan hanno sperato che Marica Pellegrinelli tornasse indietro sui suoi passi e ricucisse il rapporto con Eros Ramazzotti. A quanto pare per il loro matrimonio, come successe al cantante precedentemente con Michelle Hunziker, non c’è è alcuna possibilità di ritorno.

La loro separazione ha destato molto scalpore, quando dopo molte voci e rumor i due hanno diramato un comunicato congiunto in cui annunciavano la fine della loro relazione. Da qual momento si sono susseguite tantissime ipotesi sui motivi che possono aver portato alla separazione della coppia e, tra i tanti gossip che hanno investito Eros Ramazzotti e la sua ex moglie, uno dei più insistenti vedeva Marica Pellegrinelli già felicemente vicina al ricco imprenditore Charley Vezza. (Continua a leggere dopo la foto)

















Questo ha causato numerose critiche all’ex moglie del cantante, presa d’assalto dai fan di Ramazzotti che non le perdonavano l’ipotetico tradimento. Per placare le critiche, Eros Ramazzotti era intervenuto con un video per difendere Marica Pellegrinelli, respingendo ogni accusa e ricordando a tutti che, per quanto l’amore possa finire, lei è e rimane la madre di due dei suoi figli. “La madre dei cretini è sempre incinta”, aveva scritto Ramazzotti rivolgendosi probabilmente a tutti quelli che stavano insultando e commentando in maniera negativa Marica Pellegrinelli. (Continua a leggere dopo la foto)









Anche in quella occasione Eros Ramazzotti si era dimostrato un autentico gentiluomo. La coppia era sposata da 10 anni e sembrava essere perfetta. Ma, si sa, ogni medaglia ha sempre un’altra faccia. Sembra infatti che le cose tra loro non andassero bene da tempo. Il gossip ha parlato di un’estrema gelosia del cantante che avrebbe allontanato la modella. Anche gli impegni professionali di entrambi, che li tenevano spesso distanti, non hanno aiutato. (Continua a leggere dopo la foto)





Il cantante e la modella sono rimasti in buoni rapporti specialmente per l’amore dei loro figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Proprio per questo motivo è importante per loro apparire sereni. Proprio per questo motivo, Marica ha pubblicato una foto che la riporta al passato trascorso con l’ex marito. “Incinta di 6 mesi agli Universal Hollywood Studios. Ricordi, 24 ottobre 2014”, ha scritto Marica su Instagram, a corredo di uno scatto di esattamente 5 anni fa, quando aspettava il secondogenito Gabrio Tullio. Un messaggio nostalgico, e un segno di grande maturità della giovane modella, che per il bene dei figli ha deciso di mantenere ottimi rapporti con il padre dei suoi bambini.

