Il 22 ottobre del 2004 è uscito “Resta in ascolto”, uno dei dischi di Laura Pausini di maggior successo. “Un album che ha segnato la mia vita e la mia carriera e che ha portato all’Italia un Grammy Award! Che onore!”, ha scritto la cantante nel suo post su Instagram per celebrare questa bellissima ricorrenza.

All'album contribuirono diversi artisti: Vasco Rossi e Gaetano Curreri scrissero per Laura il pezzo "Benedetta passione", mentre Biagio Antonacci firmò il brano "Vivimi", mentre In questi giorni Laura Pausini, insomma, sta ricordando alcuni dei momenti più belli della sua carriera, non solo l'uscita di questo fortunato album, ma anche i grandiosi concerti tenuti al Circo Massimo di Roma lo scorso anno. Laura è stata la prima artista donna a esibirsi in questa meravigliosa cornice romana: "Passare al Circo Massimo e ricordare tutto", ha scritto la cantante sui social condividendo nelle stories un video che ha girato in macchina mentre passava davanti alla storica location.

















Regina indiscussa della musica italiana, e non solo, Laura Pausini è sulla cresta dell'onda da quel lontano Sanremo del 1993, da quando a soli 19 anni ha fatto vedere all'Italia intera di che pasta era fatta. Oggi più che mai, Laura fa tremare i cuori dei suoi fan con la sua voce, ma anche per la sua genuinità. Il successo di questi anni non l'ha cambiata e lei è sempre quella ragazza dal cuore d'oro, legatissima alla sua famiglia, che spesso celebra nel suo seguitissimo account Instagram.









Qualche giorno fa, la cantante ha pubblicato uno scatto privato che ha mandato in estati i suoi milioni di fan. Nella fotografia si vedono Laura e il cugino Simone, entrambi con un bicchiere di champagne in mano, intenti nel gesto del brindisi. "In alto i calici per Simone, il mio cugino adorato! – ha scritto la cantante nata a Faenza – Qui nella foto siamo io e lui che festeggiamo… qualche anno fa! Lo sapete che il suo soprannome è Milanino? Ed è merito suo se tifo Milan! Auguri Simone, ti voglio bene!". Tantissimi i commenti arrivati sotto lo scatto, che regala ancora una volta un dolcissimo ritratto della cantante.





Paola Turci è una delle prime a commentare e rimarca la somiglianza tra la Laura bambina e la figlia Paola: “Uguale a Paola”. La foto non è sfuggita all’account ufficiale del Milan, che ha commentato augurando un buon compleanno al cugino della cantante: “A perfect nickname for a perfect cousin. Happy Birthday, Milanino!”. I fan hanno sommerso la cantante con messaggi e dediche: “Che belli…la tua vita normale che sarebbe diventata una favola! Sei bella perché sei sempre rimasta la stessa!”, “Incredibile come si confondano i tuoi occhi con quelli di Paola”, “Adoro troppo quando condividi con noi,foto della tua infanzia. Con i colori vintage del passato…che meraviglia”, si legge.

