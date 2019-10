Che Belen e Stefano De Martino siano più innamorati e affiatati che mai è fuori discussione. Lo dimostra anche la vacanza super romantica che la coppia d’oro del gossip si sta concedendo alle Maldive, come una specie di mini luna di miele. L’argentina e il conduttore sono soli: il piccolo Santiago è rimasto a casa, a Milano, probabilmente per frequentare la scuola.

E chissà chissà se la vacanza in quel paradiso tropicale porterà anche quella cicogna tutta rosa che l’argentina 35enne desidera da tempo… Nel frattempo, tra un servizio fotografico per la sua linea di costumi Me Fui e un altro, Belen si gode l’amore e le attenzioni del marito, che alle Maldive l’ha lasciata a bocca aperta con una sorpresa inaspettata: una cena gourmet e romantica a lume di candela in spiaggia. Stefano ha organizzato tutto a insaputa della moglie. (Continua dopo la foto)

















E quando lei ha trovato fuori dalla villa in cui alloggiano un tavolo apparecchiato per lei e Stefano in spiaggia, fronte oceano e con la luna a fare da sfondo, è rimasta spiazzata. E felice: “Ecco come far felice una donna”, ha commentato Belen, che nelle sue Storie ha condiviso con i fan anche alcuni momenti di questa serata speciale. (Continua dopo la foto)









Poco dopo, poi, ecco l’argentina mostrare l’anello. Sempre su Instagram. Le voci circa le possibili nozze bis si rincorrono da tempo e in effetti da quando si sono ritrovati, Stefano e Belen non si sono più lasciati. E perché no, magari potrebbero scegliere proprio il 20 settembre, giorno del loro primo matrimonio (nel 2013, ndr), come data delle nozze bis. (Continua dopo la foto post)







In uno degli ultimi post apparsi sul suo profilo Instagram, Belen si lascia andare a una dolcissima dedica d’amore per il suo Stefano: “Saprai sempre chi sono e non è una promessa, è una cruda, dilaniante verità, come il volo di un bacio che mi è rimasto al interno. Ti basta liberarlo per toccarmi. Tu dentro la mia anima sei libero, puoi essere te stesso fino in fondo”. La foto li ritrae abbracciati e con gli sguardi complici. E non sfugge l’anello che lei porta al dito anulare, proprio vicino alla sua fede. Che sia quello con cui le ha chiesto di celebrare le nozze bis?

