“Solo banconote da 500 euro”. Taylor Mega, l’ultima ostentazione fa infuriare. Scoppia la bufera

La storia d’amore tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo ha suscitato perplessità sin dalla sua nascita e ora giunge ai titoli di coda in tempi record. La 25enne e la 21enne si sono lasciate, accusate da più parti di aver architettato la loro love story esclusivamente a beneficio mediatico, dopo appena tre settimane dall’inizio del flirt. Ad annunciarlo è stata proprio Taylor Mega su Instagram.

“Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single”. Dichiaratamente bisessuale, Taylor non smette di far parlare di sé da gennaio, quando ha debuttato in televisione come concorrente dell’Isola dei famosi nelle vesti di influencer ed ex di Flavio Briatore. Ed è per questa capacità di catalizzare l’attenzione mediatica che Alan Fiordelmondo, paparazzo professionista, ha bollato come “costruita a tavolino” la sua relazione con Giorgia. (Continua a leggere dopo la foto)

















La vicenda è stata seguita anche da Veronica Satti, ex gieffina bisessuale e figlia di Bobby Solo, che delle due ragazze ha detto “queste qui non se la sono mai vista. Mi auguro sia tutto vero, perché se fosse finto significherebbe speculare sulla comunità LGBT”. Viaggia in jet privato (a noleggio), sceglie solo alberghi dalle 5 stelle in su e quando deve fare shopping vola a Dubai e spende cifre da capogiro. Il profilo minimo di Taylor Mega – super influencer friulana da due milioni di seguaci – racconta l’ostentazione senza remore su Instagram. Una ”vita in vacanza”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Io non esibisco nulla, racconto solo una parte della mia vita”, ha raccontato pochi mesi fa a Panorama la modella consacrata dall’Isola dei Famosi, star dei social e del gossip, complici i flirt con Flavio Briatore, il re della trap Sfera Ebbasta, il rapper Tony Effe e, ultimo, il triangolo amoroso con Erica Piamonte del Grande Fratell e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. Taylor si è fatta conoscere per essere anche una gran provocatrice. L’influencer, tornata single dopo la fine della tanto discussa relazione con Giorgia Caldarulo, ha ripreso la sua borsetta fucsia rigorosamente di marca e marchiata con il suo nome, con all’interno un mazzo di banconote del massimo valore consentito dalla valuta corrente. Un’ostentazione per la giovanissima Mega, che ha anche commentato: “Solo ciclamini per Taylor.” (Continua a leggere dopo la foto)





In aggiunta, l’influencer ha aggiunto l’emoji di un diavoletto che ride, ovviamente viola. Spesso è stata accusata di farsi mantenere da uomini facoltosi, imprenditori sensibili alla bellezza di Taylor Mega con i quali lei ha avuto delle relazioni, ma la ragazza ha sempre negato, affermando di avere guadagno molto elevato solo con le sue attività. Sui social molti utenti hanno commentato la story di Taylor, giudicata offensiva per chi, a differenza sua, pur lavorando tantissimo, non riesce ad arrivare a fine mese.

