“Rose rosse e questo biglietto”. Taylor Mega, dopo l’addio a Giorgia il gesto per ‘lei’. Che racconta tutto

La bellissima e sexy modella Taylor Mega è quasi sempre al centro dell’attenzione per i suoi scatti hot e a dir poco provocanti, postati continuamente sul suo profilo del social network Instagram. Il suo seno ed il lato B sono apprezzati da tutti, ma per lei ora è tempo di pensare soprattutto agli aspetti personali e sentimentali, che in questo periodo non stanno andando nel verso giusto.

La web influencer ha confermato nei giorni scorsi la fine della relazione con Giorgia Caldarulo, durata appena un mese, per questioni di incompatibilità. L’ex fiamma di Flavio Briatore, Sfera Ebbasta e Tony Effe della Dark Polo Gang non si è disperata ed ha già pronta un’alternativa, anche se non si esclude che si tratti di una semplice amicizia. (Continua dopo la foto)

















Dopo il definitivo addio con Giorgia, Taylor ha ripreso i rapporti con Erica Piamonte. Quest’ultima ha confermato ufficialmente la notizia: “Dopo il mio compleanno io e Taylor ci siamo sentite spesso perché lei ci tiene a riallacciare i rapporti, mi ha detto che ci tiene davvero. Mi ha dato tutte le sue spiegazioni e giustificazioni. Ovviamente per adesso a me questo non basta, ma ci siamo sentite solo per telefono”. (Continua dopo la foto)













“Molto presto ci vedremo di persona, penso che andrò a Milano”, ha confessato Erica in alcune stories di Instagram. La stessa ragazza ha postato il bigliettino che accompagnava le rose rosse inviate da Taylor come regalo di compleanno: “Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista, ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge”. (Continua dopo la foto)

Giorgia Caldarulo ha scelto per adesso il totale silenzio, infatti non si registrano suoi commenti in merito. La giovane ha festeggiato i suoi 22 anni a Milano con una cara amica e su Instagram non ha fatto altro che postare video sulla vita di tutti i giorni, senza mai menzionare Taylor o Erica. Tornando a Mega, nei giorni scorsi ha pubblicato una foto da infarto: indossava solo una felpa e sotto era completamente nuda. “So che mi sogni la notte”, il commento a corredo dell’immagine scritto dalla sexy modella 25enne. Chissà nei prossimi giorni cosa ci riserverà ancora.

