Mahmood con un ragazzo a Milano. E dopo la paparazzata per i due arriva una brutta sorpresa

Il cantautore Mahmood, diventato famoso in tutto il mondo dopo il suo successo allo scorso Festival di Sanremo con il brano ‘Soldi’ e il grande risultato ottenuto all”Eurovision Song Contest’, ha fatto visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Qui ha rilasciato importanti dichiarazioni alla stampa: “Spero di rappresentare, nel mio piccolo, giovani come me che intendono metterci la faccia e interessarsi a problemi politici, come quello del clima, che mi sta molto a cuore”.

"Spero di tornare fra due settimane a casa mia con un bagaglio culturale bello gonfio", ha aggiunto facendo riferimento al suo tour europeo. Ad attirare l'attenzione di tutti è stato però qualcosa accaduto precedentemente a Milano. Un episodio che ha avuto delle conseguenze non proprio positive.

















L'artista è stato avvistato in via Montenapoleone, nella zona dello shopping di lusso, in compagnia di un amico. I due ragazzi sono giunti in centro a bordo di uno scooter con addosso giacche di pelle. Tra loro è anche avvenuto un abbraccio amichevole ed i volti sono sembrati più che sereni. Ma secondo quanto riferito da 'Chi' è poi arrivata per Mahmood e l'altro ragazzo una notizia sgradevole.













Lo scooter non è stato parcheggiato correttamente e nei loro confronti è stata dunque comminata una multa per divieto di sosta. Nonostante questo imprevisto, i due sono saliti sul mezzo ed hanno ripreso la corsa. L'amico di Mahmood, alla guida dello scooter, ha inoltre guardato con un atteggiamento beffardo i paparazzi, intenti a fotografarli in quegli istanti. Resta il mistero sull'identità del giovane, apparso molto in sintonia con il cantautore classe 1992.

Recentemente Mahmood era finito al centro di alcune polemiche per una foto postata sui social nella quale si intravedeva un orecchino d’oro. Per la precisione si trattava di un copri-orecchio equipaggiato da un orecchino rosso, un accessorio Gucci del valore di circa 300 euro. Se alcuni fan si sono complimentati scrivendo ad esempio “Quanto sei bello”, altri lo hanno criticato duramente. L’artista Noemi ha postato un cuore in risposta, dando dunque il suo parere favorevole, mentre il produttore Dardust è andato oltre postando una bomba in segno di estrema soddisfazione. A proposito di Dardust, nei mesi scorsi si era vociferato della possibilità che tra i due ci fosse una relazione, ma tale ipotesi è stata smentita.

