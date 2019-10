“Vai a lavorare!”. Belen, quella foto va di traverso. Ma lei non resta in silenzio: una risposta epica

La vita di Belen Rodriguez e della sua dolce metà Stefano De Martino va più che bene ed i due si trovano in questi giorni alle Maldive, dove si stanno godendo una vacanza da sogno senza la presenza del figlio Santiago. Dunque, un modo per rinnovare sempre di più il gran feeling che già esiste eccome nella coppia. Ma a volte qualcosa può andare storto e rovinare una tranquilla giornata.

Sappiamo tutti che la showgirl ed attrice argentina ama postare continuamente immagini sui social network e soprattutto sul suo profilo Instagram. I commenti alle sue foto sono spesso molto positivi e si soffermano in particolar modo sulla bellezza straordinaria della 35enne originaria di Buenos Aires. In rete però esistono anche persone non proprio amichevoli e possono quindi crearsi situazioni poco piacevoli. (Continua dopo la foto)

















Ci riferiamo ai cosiddetti haters, che molte volte rendono la vita dei vip un inferno. Un utente le ha infatti scritto: “Vai a lavorare” senza troppi giri di parole. Lei stavolta non ha voluto restare in silenzio ed ha risposto a tono: “Lo faccio da quando ho 16 anni, patatino mio bello”. L’hater è rimasto sicuramente di ghiaccio dinanzi a questa replica inaspettata ed i numerosi fan di Belen si sono complimentati con la donna per il suo commento. (Continua dopo la foto)













La sua risposta non è stata ovviamente di circostanza. La Rodriguez ha assolutamente detto la verità: ha cominciato a lavorare da giovanissima e all’età di 21 anni era già protagonista come testimonial di un noto marchio di biancheria intima. Il successo ottenuto successivamente è stato tutto merito suo e non ha sicuramente bisogno di ringraziare nessuno o di giustificarsi per un viaggio di relax con Stefano. (Continua dopo la foto)

Ed a proposito di impegni lavorativi, AdnKronos ha intervistato Belen, al centro di molte voci che la danno come una delle possibili protagoniste del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus. Lei ha risposto così alle indiscrezioni: “Sanremo mi spaventa sempre molto, ci sono andata per ben tre volte ed è andata talmente bene che se dovessi tornarci lo vorrei fare con un po’ più di dimestichezza, non mi sento mai pronta per Sanremo”. Vedremo nei prossimi giorni se l’ipotesi della sua presenza alla più importante kermesse musicale italiana si possa davvero concretizzare, oppure se resterà soltanto un sogno.

