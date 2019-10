“Con lei, sempre di UeD”. Jeremias Rodriguez, nulla sfugge. E la sua ex Soleil non l’ha presa per niente bene

Tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè c’è stato un grande amore e tanta passione, ma adesso le cose sembrano totalmente cambiate. Nonostante non ci sia mai stato l’annuncio ufficiale della loro separazione, alcuni fatti accaduti recentemente sembrano confermare l’ipotesi della rottura. E ciò che è successo è eloquente e non ha bisogno di molte spiegazioni.

Il fratello di Belen e Cecilia non si mostra assolutamente affranto e continua a condurre una vita felice e spensierata. Il giovane 30enne argentino di Buenos Aires si sarebbe infatti invaghito di un’altra ragazza, che è una vecchia conoscenza di ‘Uomini e Donne’ proprio come Soleil. Andiamo a vedere di chi si tratta. (Continua dopo la foto)

















Stiamo parlando della bellissima ragazza torinese Martina Luchena. Jeremias ha infatti ripetutamente rilasciato dei like tattici sul suo profilo Instagram e l’interesse non si è concluso via social. Sembra che i due abbiano degli amici in comune ed hanno quindi cominciato a frequentarsi a Milano, come conferma ‘361 Magazine: “Jeremias e Martina si sono trovati più volte a cena insieme nell’ultimo periodo, ma mai soli, anche perché lei è amica della sorella Cecilia Rodriguez. I fan dell’ex coppia hanno però visto nel loro rapporto qualcosa di più che semplici chiacchiere tra amici in compagnia e davanti ad un bicchiere di vino. Il motivo? Non si sono mai seguiti sui social e nonostante ciò sono apparsi dei like sospetti a foto vecchie della Luchena proprio da parte sua”. (Continua dopo la foto)













La risposta di Soleil a delle insinuazioni dei fan è stata immediata ed ironica. Ha infatti semplicemente replicato con delle emoticon sorridenti al seguente commento: “Cerchi Jeremias? Lo trovi nelle storie a cena e a mettere like ai post di Martina Luchena”. Chissà però se questa sua replica sia stata veritiera oppure di circostanza. Pare infatti che Soleil possa soffrire a causa degli atteggiamenti social del giovane e non ha preso proprio bene i mi piace di Jeremias. (Continua dopo la foto)

Tra l’altro, la sorella Cecilia non amerebbe alla follia Soleil Sorgè ed avrebbe iniziato una sorta di cast online affinché Jeremias possa trovare l’anima gemella. Sui social spesso lo mette in vetrina nelle Instagram Stories e in un’occasione ha anche scritto: “Alzi la mano chi ha un fratello bello come il mio?”. Probabile però che non serva l’aiuto di Cecilia perché grazie alle sue mosse potrebbe conquistare il cuore di Martina.

