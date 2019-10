E Flavio Briatore torna al centro del gossip. Solo qualche settimana fa, il nome dell’imprenditore occupava nuovamente le pagine della cronaca rosa per via della ex moglie e mamma di suo figlio, la bellissima Elisabetta Gregoraci. La showgirl e conduttrice calabrese era stata avvistata a Lampedusa con quello che si credeva il suo ex, l’imprenditore Francesco Bettuzzi, poi il rumor di un suo viaggio a Dubai ma con un nuovo uomo misterioso. Finita la storia con Bettuzzi, dunque, la Gregoraci sarebbe partita per una vacanza insieme a un altro.

È stato il settimanale Oggi a lanciare le nuove indiscrezioni sulla ex di Briatore che, sempre a detta della rivista, sarebbe preoccupato per questa sua vita sentimentale eccessivamente ‘irrequieta’. Dunque la decisione di rivolgersi al suo legale di fiducia per tentare di porre un freno a questa situazione ritenuta non idonea. Alla luce delle ultime, l’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci, si leggeva su Oggi, pare stia particolarmente indisponendo Briatore, infastidito dall’umore ballerino della madre di suo figlio. (Continua dopo la foto)

















Da qui la decisione dell’imprenditore di rivolgersi all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace per tentare in qualche modo di darle “una calmata”. A queste indiscrezioni che hanno subito fatto il giro della rete, però, Elisabetta Gregoraci non ha mai replicato. E nemmeno Flavio Briatore in realtà, che adesso, a distanza di giorni da quel rumor, finisce di nuovo nel mirino del gossip. (Continua dopo la foto)









Secondo quanto rivelato da Dagospia, Briatore sarebbe stato avvistato in un noto locale di Montecarlo insieme a una giovane ragazza toscana, Benedetta Bosi. “Cosa ci faceva Flaviuccio Briatore con la giovane e bombastica toscana Benedetta Bosi l’altra sera al Cipriani di Montecarlo? – scrive Alberto Dandolo – Dicono le abbia pagato anche un autista per farla rientrare a Milano… Dicono”. (Continua dopo le foto)







Per ora, però, l’unico indizio che farebbe pensare a un flirt tra Briatore e la bella Benedetta Bosi sarebbe spuntato sui social: lui, infatti, risulta essere uno dei follower di Instagram di lei, che ha il profilo privato e sembra ancora sconosciuta nel mondo dello spettacolo. Della Bosi, difatti, non si sa nulla se non che è toscana. Dopo il rumor lanciato da Dago, che non è stato ancora né smentito né confermato dai diretti interessati, il suo nome sta rimbalzando ovunque in rete.

Michelle Hunziker, l’imprevisto a pochissimo dalla finale di Amici Celebrities. Si fa vedere ‘così’