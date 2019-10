Stefano Gabbana, il fondatore della Maison Dolce e Gabbana insieme a Domenico Dolce, un tempo era attivissimo su Instagram, poi è letteralmente scomparso sui social. Una scelta fatta dopo le accuse di razzismo e sessismo di qualche mese fa, quando la Maison che porta il suo nome era finita al centro delle polemiche per aver offeso la popolazione cinese.

Era novembre scorso ed era in programma una spettacolare sfilata evento a Shanghai, ma è stata annullata all’ultimo per via del video promozionale lanciato sui social in cui appariva una modella cinese che cercava di mangiare con le bacchette dei piatti tipicamente italiani. Arrivata al cannolo siciliano, una voce fuori campo le chiedeva: “È troppo grande per te?”. Da qui una pioggia di critiche durissime per i due stilisti, accusati di razzismo e sessismo a causa di quella allusione un po’ troppo spinta. (Continua dopo la foto)

















Come se non bastasse, il profilo Instagram di Stefano Gabbana è stato poi hackerato da qualcuno che ha cominciato a offendere la popolazione cinese e a quel punto la situazione è degenerata: tanti si sono rifiutati di prendere parte alla sfilata, costringendo i due designer ad annullarla a poche ore dal suo inizio. Per settimane non si è parlato d’altro che dello ‘scandalo Cina’ e Gabbana ha poi chiuso il suo profilo social. (Continua dopo la foto)









Ora si torna a parlare dello stilista per via di una paparazzata fatta ad opera dei fotografi del settimanale Chi: è praticamente irriconoscibile. È stato beccato in giro per le strade di Milano a bordo di uno scooter che non poteva passare inosservato: una Vespa interamente leopardata personalizzata dal suo stesso brand. In testa ha un casco rosso fuoco e indossa una tuta verde petrolio abbinata a un paio di scarpe che per molti rappresentano una vera caduta di stile. (Continua dopo le foto)







Stefano Gabbana è stato immortalato con dei calzini color verde mela abbinati a delle Birkenstock color sabbia. Vero è che da tempo molte star hanno rilanciato queste ciabatte iconiche che molti amano e allo stesso tempo altri odiano, ma è anche l’abbinamento col calzino a fare scalpore. Gabbana avrà lanciato una nuova tendenza o si è reso protagonista di una inaspettata caduta di stile? Di sicuro il suo outfit è molto eccentrico, ma il magazine Chi fa anche notare il costo dei vari pezzi indossati dallo stilista. Nonostante non siano stati particolarmente apprezzati, i capi che indossa hanno un prezzo decisamente elevato.

