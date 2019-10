“Il web 6 tu. Azioni contro cyberbullismo, sexting, Revenge porn, hate speech e per la tutela dei minori sul web”,questo il titolo dell’incontro organizzato da Federica Zanella (Forza Italia) deputato commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni a cui ha partecipato un famoso ex tronista di Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Marco Cartasegna, ex fidanzato di Federica Benicasa e Solei Sorge, che per lui aveva lasciato Luca Onestini mentre si trovava all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex tronista è volato a Roma per tenere un discorso sul cyberbullismo. Un bel traguardo e una bella soddisfazione per il giovane milanese, che da diverso tempo a questa parte è molto attivo sui social nel commentare notizie politiche e sociali. (Continua a leggere dopo la foto)

















Il giovane ha voluto condividere con i suoi follower questa bellissima esperienza. E, ovviamente, lo ha fatto tramite i social: “Un onore essere invitato a parlare al Parlamento, soprattutto se su un tema così importante e che mi sta a cuore come la lotta al cyberbullismo e alla violenza online in generale. Grazie all’Onorevole Federica Zanella”, ha scritto Marco Cartasegna pubblicando una foto che lo ritrae in Parlamento durante il suo discorso. (Continua a leggere dopo la foto)









Arrivato sul trono di Uomini e donne subito dopo Manuel Vallicella nel 2016, Marco Cartasegna è stato un tronista “atipico”. Marco infatti è laureato in Economia aziendale e management alla Bocconi, ha un master in Digital Business Management conseguito a Madrid e si è anche lanciato nel mondo delle start-up partecipando alla creazione di un’impresa che si occupa di comunicazione e social media. Ha fatto il modello approfittando di questa professione anche per coltivare la sua passione per i viaggi, senza tralasciare mai l’amore per la famiglia, soprattutto il legame con la sorella che vive in Spagna e che Cartasegna va a trovare più spesso che può. (Continua a leggere dopo la foto)





Recentemente Marco è comparso nel programma di Real Time ”Cortesie per gli ospiti” insieme alla mamma. “Oggi è una giornata importante. Io e la mamma registriamo il secondo giorno di Cortesie per gli ospiti. Oggi vengono da noi ospiti. Si cena a casa”, aveva scritto l’ex tronista di Uomini e Donne poco prima di accogliere i tre giudici del programma a casa.

Il Collegio, prima puntata nel caos. La studentessa sbotta: “Non ce la faccio”. Poi la fuga dalla scuola