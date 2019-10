Ma quale dieta, ecco cosa fa Ilary Blasi per avere quel fisico magro e tonico dopo 3 gravidanze. Semplice, da provare

Ha 38 anni ma il suo fisico ne dimostra 20. Ilary Blasi ha avuto tre figli, è ingrassata, è tornata in forma e ora ha un fisico perfetto. Ormai non è più una ragazzina: certo non si può dire che sia avanti con l’età, ma non ha neanche più 20 anni. Eppure ha un fisico perfetto. Lo dimostrano gli scatti che la Blasi posta spesso su Instagram che mostrano quanto sia bella. Ma come fa ad avere quel fisico lì? Merito di un particolare tipo di allenamento. Quale? Lo ha svelato il magazine Grand Hotel.

I paparazzi hanno beccato la moglie di Francesco Totti durante un allenamento in un'area verde di Sabaudia con degli esercizi specifici. Si tratta di esercizi di ginnastica isometrica. Si tratta di esercizi utilissimi per tonificare i muscoli. La ginnastica isometrica – anche detta statica – è semplice e si può fare ovunque, basta un poco di spazio. "Isometrico" significa della stessa lunghezza: gli esercizi non prevedono né un allungamento né un accorciamento muscolare.

















La ginnastica isometrica aiuta a tonificare addome, glutei, fianchi, gambe, braccia e spalle. Ecco perché Ilary Blasi ha quel fisico là: grazie alla ginnastica isometrica. Una ginnastica che si fa senza attrezzi e che non fa sudare più di tanto. Una ginnastica che è nata nel secolo scorso ed è stata ideata dalla marina militare americana per consentire ai marinai di allenarsi anche negli spazi ristretti di una nave. Beh, se il risultato è il corpo di Ilary Blasi, vale la pena provarla…









Nelle foto pubblicate da Grand Hotel Ilary è sdraiata a pancia in giù sul prato: ha le braccia puntate a terra ed è ferma con il busto sollevato. Un esercizio perfetto per rinforzare la schiena. In un'altra foto, la signora Totti fa la plank: tiene i gomiti a terra e le gambe tese che si reggono sulle punte. Questo esercizio è perfetto per tonificare l'addome, i glutei e anche le cosce. Tanta attività fisica sì, ma non solo: Ilary Blasi ha un fisico perfetto anche perché è molto attenta all'alimentazione.







Ilary Blasi, che quest’anno ha deciso di dire addio a Le Iene e al Grande Fratello Vip per dedicarsi al nuovo programma Eurogames, è anche molto attenta all’alimentazione. La Blasi fa tre spuntini al giorno a base di frutta secca e mangia tantissimo pesce. Inoltre consuma poca carne e predilige legumi, verdure e cibi integrali.

