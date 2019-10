Ambra Angiolini e Francesco Renga, ecco perché si sono lasciati. La dolorosa confessione dopo tanti anni

Ne parliamo spesso di Ambra e del suo nuovo folle amore: la ex ragazza modello di “Non è la Rai”, come tutti sanno, ha trovato la felicità al fianco dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Questa relazione è arrivata dopo il matrimonio naufragato con il cantante Francesco Renga. Da questa unione sono nati due figli, la 15enne Jolanda e Leonardo di 13 anni. Eppure, anche se al centro del gossip, non si sono mai saputi i veri motivi per i quali i due si siano lasciati… fino ad ora.

Ambra Angiolini rinnega parte del suo passato. In particolare quando la donna era prima una ragazza del cast e successivamente la conduttrice di Non è la Rai. All'epoca venne scelta dal compianto Gianni Boncompagni ed Irene Ghergo. Da allora la fidanzata di Massimiliano Allegri di strada ne ha fatta parecchio, infatti è diventata una delle più talentuose attrici italiane. Il suo primo libro è stato "Saturno Contro"di Ferzan Özpetek realizzato nel 2007.

















Senza ombra di dubbio la Angiolini si è ritagliata un ruolo di rilievo nel panorama cinematografico italiano. Dopo poco più di dieci anni Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono lasciati nel 2015. In molti all'esterno notavano delle lesioni nel loro rapporto di coppia che lentamente hanno segnato la loro vita di coppia.









Quattro anni fa, in occasione del primo giorno di scuola dei loro figli, la nota attrice e il cantautore si fecero beccare in esclusiva dal magazine di pettegolezzi Chi. I loro visi apparivano preoccupati dando la dimostrazione che la loro relazione sentimentale era giunta al capolinea. "Due anni fa il mio cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca!", sono queste le parole di Ambra Angiolini riferendosi a Renga.







Con molta probabilità la donna non riusciva a conviverci perché Francesco è un uomo molto complicato. Inoltre i due sono ricchi di impegni. Per fortuna, però, i due artisti sono stati in grado di non rovinare il rispetto ed il bene che provavano l’uno per l’altra nonostante la separazione, soprattutto per i loro figli Jolanda e Leonardo. Ora tutto va bene, entrambi sembrano felici in una nuova bellissima vita.

