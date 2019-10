“Trascinata in tribunale”. Federica Panicucci choc, l’accusa per la conduttrice è gravissima: cosa è successo

La conduttrice di ‘Mattino 5’, Federica Panicucci, non fa in tempo a riprendersi dalle sconvolgenti dichiarazioni di Lory Del Santo che è costretta a fare i conti con altri problemi. Durante la trasmissione di Canale 5 la Del Santo ha raccontato un aneddoto particolare: “Ho rischiato la vita per non farmi fotografare”. L’episodio accadde quando era in compagnia di Giancarlo Giannini, il quale per sfuggire ai paparazzi effettuò una manovra estremamente pericolosa che mise a repentaglio la loro incolumità.

Federica è rimasta molto colpita da questa storia, assieme al suo pubblico, ma adesso la notizia che sta destando grande clamore riguarda direttamente lei ed il suo fidanzato Marco Bacini. E le accuse che giungono nei confronti della coppia sono tutt'altro che leggere.

















Un artista genovese, Julian T., ha denunciato e portato quindi in tribunale la conduttrice tv e le società del compagno, la 'B&G Luxury Goods' e 'Just4fun', perché Bacini avrebbe usato una sua opera, intitolata 'Impact-Marilyn Monroe', per riprodurla sui capi d'abbigliamento in vendita sponsorizzati dalla stessa Panicucci su Instagram. Julian T. ha affidato la sua difesa allo studio legale Lione-Sarli di Milano.













L'opera è stata esposta per la prima volta tra il 2015 ed il 2016 e l'artista si è accorto che sui social Marco Bacini si era appropriato a suo dire in maniera non lecita della stessa. Federica ha poi pubblicizzato t-shirts e felpe senza il suo consenso, sempre secondo quanto riferisce Julian T. E la richiesta di danni non è di poca entità

L’intenzione dell’avvocato difensore dell’artista, Antonio Lione, è quella di far condannare le società al pagamento di un risarcimento pari a 412 mila euro. Da quantificare invece la somma che la Panicucci dovrebbe versare alla presunta vittima. Sarà in quest’ultimo caso il giudice Ludovico Sbarlati a decidere l’eventuale risarcimento equo. La 51enne originaria di Cecina è stata sposata nel 2006 con il dj Mario Fargetta. Da lui ha avuto due figli: Sofia e Mattia. Nel 2015 fu comunicata dagli ex coniugi la fine del loro matrimonio. Ora Federica aveva ormai trovato la sua serenità con Marco, ma questa batosta delle ultime ore potrebbe condizionarla non poco. Staremo a vedere come si difenderanno i due da questa pesante e gravissima accusa di violazione del diritto d’autore.

