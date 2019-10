“Le cose stanno così”. Per Lapo Elkann si mette malissimo: la soffiata-bomba (dopo la bella notizia)

Il rampollo della famiglia Agnelli, Lapo Elkann, non passa quasi mai inosservato e nelle scorse ore ha manifestato tutto il suo amore nei confronti della sua squadra del cuore, la Juventus. Nonostante sia in vacanza a Bali, l’imprenditore 42enne ha voluto inviare messaggi d’amore per la Vecchia Signora attraverso i social.

Il suo entusiasmo è stato ben ripagato dal successo degli uomini di Sarri contro il Bologna grazie alle reti del suo idolo Cristiano Ronaldo e di Miralem Pjanic. Ma se da una parte le vicende sportive lo stanno rendendo più che felice, per Lapo ci sono altri problemi che hanno colpito la sua sfera sentimentale. (Continua dopo la foto)

















Le voci sul suo conto erano sempre più insistenti ed adesso a confermare con forza le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni ci ha pensato il sito ‘Dagospia’. La sua relazione con la giovane modella capoverdiana, Leila Depina, è già giunta alla sua conclusione. E la fine della love story sarebbe avvenuta addirittura nel mese di settembre, quindi non si è concretizzata proprio negli ultimi giorni. (Continua dopo la foto)













Né conferme ufficiali né smentite sono giunte dai due e non si conoscono per ora nemmeno le motivazioni che hanno indotto la coppia a separarsi. Qualche campanello d’allarme c’era comunque stato: oltre al suo viaggio solitario a Bali, Lapo Elkann si è recato per lavoro in Estremo Oriente in Malesia, Giappone e Cina sempre senza la sua fidanzata al suo fianco. (Continua dopo la foto)

Lapo era inoltre finito nel vortice delle polemiche nei giorni scorsi per uno scontro verbale con l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, sulla vicenda migranti: “Trovo vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia dei migranti che si è consumata: da italiano mi intristisce, noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti. Non mi piace Salvini, il suo comportamento lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni”. Immediata la replica del politico: “Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti”. Elkann si era anche lasciato andare a dichiarazioni d’amore verso la Sicilia: “Si tratta della terra di accoglienza più importante che c’è in Italia. La bontà d’animo dei siciliani è molto forte, ma è la terra meno aiutata e sostenuta dall’Europa”.

“Chi si rivede!”. Alessia Fabiani, l’ex letterina di Passaparola pazzesca. A 42 anni la ritroviamo così