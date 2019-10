Furia Barbara D’Urso: la conduttrice ‘parla’ e zittisce tutti. La reazione di Carmelita è inaspettata

I critici bollano la sua televisione come trash. Stiamo parlando di Barbara D’Urso e dei suoi programmi “Pomeriggio 5”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” che spaziano dalla cronaca nera al frivolo gossip. Programmi che, secondo i dati Audite, riescono a ottenere ascolti soddisfacenti ma, spesso, si attirano numerose critiche anche dai colleghi.

Anche questo lunedì, dopo la messa in onda di "Live – Non è la D'Urso", le critiche non sono mancate. Una volta ci si scandalizza per i contenuti trattati, la volta dopo per gli ascolti, l' altra ancora per la scelta degli ospiti in studio. È diventata quasi una moda. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello fatto dalla showgirl Pamela Prati durante la sua ospitata a ''Non è l'arena'' di Massimo Giletti. "Quando sono andata dalla D'Urso ho mentito. Lei mi chiede: 'Quella è la voce di Marco?'. Ed io rispondo, stizzita: 'Sì'. Mento perché lui mi ha detto di mentire. Ero succube. La D'Urso non mi ha messo in condizione di parlare. Lei aveva visto i miei messaggi. Ci ha fatto 10 puntate con il 22% di share".

















Poco prima, sempre durante il confronto con Roberto D'Agostino, aveva aggiunto: "Le trasmissioni hanno fatto soldi sulla mia pelle. Tu non hai vissuto la mia situazione. Sai cosa significa essere manipolati?". E Giletti aveva rincarato la dose: "Perché se uno è sotto testata giornalistica sfrutta al massimo queste cose?". Le critiche erano arrivate anche da Morgan, che proprio domenica doveva parlare alle telecamere del Live dello sfratto. Il cantante, però, non si è presentato in studio e la conduttrice aveva risposto pubblicamente al post dai toni molto duri, in cui parlava anche di una sorta di 'trappola' che gli autori Mediaset gli avrebbero teso per convincerlo ad andare in trasmissione.









L’ospitata di Morgan era stata confermata dal suo avvocato. Lui e i legali di Mediaset erano arrivati a un accordo per un’intervista concordata su molti altri argomenti, compreso quello che gli sta più a cuore: la sua casa. Noi, d’altronde, l’abbiamo da subito supportato nella sua battaglia, e questa sera doveva essere qui per parlarne di nuovo. Quindi, come sempre, da venerdì abbiamo pubblicizzato la sua presenza a Live non è la D’Urso, perché ne eravamo sicuri e noi non abbiamo mai preso in giro il nostro pubblico. Ecco perché, per trasparenza, sono qui a dirvi cosa è successo.

"In merito agli attacchi ricevuti nel weekend, Barbara ha replicato pubblicando una Stories Instagram in cui ha mostrato un articolo giornalistico uscito su Libero Quotidiano. Titolo del pezzo "Resisti Barbara: tanti nemici, tanto onore". Sottotitolo: "Morgan e Giletti accusano la presentatrice, Greco le fa la morale: tutti invidiosi del suo successo". Ancor più interessante il commento della conduttrice partenopea: "Sono felice di dare un po' di visibilità ad alcuni e soprattutto… sorrido e mando tanta gioia a tutti", aveva detto la conduttrice. Infine l'attacco di Benjamin Mascolo, del duo Benji e Fede, che ha bollato la trasmissione 'Live' come "Trash del c….o!".





Dopo questi episodi, Carmelita ha voluto rispondere. Lo ha fatto pubblicando sulle Stories Instagram n articolo di Libero Quotidiano che titola: "Resisti Barbara: tanti nemici, tanto onore". Sottotitolo: "Morgan e Giletti accusano la presentatrice, Greco le fa la morale: tutti invidiosi del suo successo". La conduttrice ha commentato così: "Sono felice di dare un po' di visibilità ad alcuni e soprattutto… sorrido e mando tanta gioia a tutti".

