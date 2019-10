“Chi si rivede!”. Alessia Fabiani, l’ex letterina di Passaparola pazzesca. A 42 anni la ritroviamo così

La showgirl ed attrice Alessia Fabiani era praticamente scomparsa nell’ultimo periodo. Nonostante il suo grande successo passato come valletta di ‘Paperissima’ e letterina di ‘Passaparola’ ed attraverso le sue presenze alle trasmissioni sportive ‘Pressing Champions League’ e ‘Guida al campionato’, di lei si erano ormai perse le tracce.

Ora però qualcosa sembra cambiato, non proprio tutti si sono dimenticati di lei ed ecco dunque per la bellissima 42enne di L’Aquila un’altra grande opportunità per metterla al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a vedere di cosa si è resa protagonista l’ex modella. (Continua dopo la foto)

















La Fabiani è riemersa grazie alla Festa del Cinema di Roma 2019. Lì ha attraversato il red carpet perché ha preso parte alla premiere del film ‘The Irishman’ diretto dal regista Martin Scorsese. Ciò che ha indossato è stato di una raffinatezza unica: un abito-pantalone argentato ricolmo di paillettes, con tanto di tiara. Le scarpette e la pochette scelte per l’evento erano invece di colore nero. (Continua dopo la foto)













Era quindi davvero da moltissimo tempo che l’attrice abruzzese non si faceva notare e alla base della decisione non ci sarebbe l’assenza di proposte allettanti, ma una sua precisa volontà. Diversi sono stati gli inviti rivolti alla Fabiani a partecipare ad alcuni reality show, ma lei ha sempre declinato le offerte. Uno dei suoi scopi primari al momento è il teatro: “Il teatro è da sempre stato il mio primo amore, è sul palcoscenico che riesco ad emozionarmi di più”. E poi ci sono anche altre motivazioni sul suo allontanamento dai riflettori. (Continua dopo la foto)

L’amore nei confronti dei suoi figli, i gemellini Kim e Keira, è viscerale e prendere parte ad un’avventura lontana da casa non le permetterebbe di goderseli appieno. Kim e Keira, che hanno quasi 7 anni, sono nati dalla relazione poi conclusasi con Fabrizio Cherubini. Alessia spiegò così la fine del suo amore: “Ho fatto tanti errori, ma i miei figli sono la cosa più bella e giusta che abbia mai fatto. La storia con Fabrizio è finita quattro anni fa, per il bene di tutti ho preferito mettere un punto. Sono stata molto male e non è stata una decisione facile. La vita, del resto, è anche questa. Ora voglio nutrirmi solamente dell’amore di Kim e Keira”. Anche se qualcuno da conoscere sentimentalmente c’è: “Esiste una persona che mi rende serena, ma non potrà mai avere la priorità”, aveva dichiarato Alessia al settimanale ‘Chi’.

