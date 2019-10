Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne sogna i fiori d’arancio con la compagna che lo scorso 11 ottobre ha dato alla luce la loro prima figlia insieme. Lo ha confidato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, cui ha svelato anche un altro progetto, ma stavolta di lavoro, con la mamma di sua figlia Bianca.

Lui è già divorziato e già padre di 2 bambini, Ursula invece è già mamma di 3 figli, ma Sossio non ha dubbi: vuole un altro matrimonio con la donna che l'ha reso nuovamente padre e, sempre con lei, anche collaborare professionalmente. "Quando sarà il momento ci sposeremo: anche se Ursula dice che sarebbe sufficiente fare benedire le fedi io voglio una cerimonia di nozze come si deve, la più bella del mondo", ha raccontato il 48enne a Di Più Tv. E come detto, in attesa del matrimonio Sossio è alle prese con un nuovo progetto imprenditoriale che coinvolge anche Ursula.

















"Sono alle prese con il progetto di aprire una rivendita di abbigliamento per neonati che dia la possibilità, attraversi capi che avranno anche un marchio registrato a mio nome e di Ursula, di vestire i bambini da zero a dieci anni", ha confidato Aruta sempre al settimanale. E il calcio? Sossio, nonostante questa nuova attività commerciale, non gli dirà addio.









"Il calcio è la mia vita e l'anno prossimo inizierò ad allenare – ha proseguito l'ex volto del trono over di Uomini e Donne che poco tempo fa aveva fatto un appello proprio per continuare a giocare- Tra l'altro, uno dei miei due figli è stato appena messo sotto contratto con le giovanili del Bologna rendendomi fierissimo". Non solo. Non gli dispiacerebbe nemmeno tornare in tv.







Non certo a Uomini e Donne, perché a quanto pare la sua anima gemella l’ha trovata. Ma magari la partecipazione a un reality come l’Isola dei Famosi. Sulle pagine di DiPiù Tv Sossio si propone anche come candidato alla prossima edizione: “La farei anche gratis”, assicurato l’ex cavaliere, da sempre appassionato del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

