Mai visto il fratello di Fabrizio Corona? 31 anni, Federico è l’opposto dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona è uno dei personaggi più controversi del mondo dello show business italiano. Soprannominato il Re dei Paparazzi, Corona è sempre stato nell’occhio del ciclone del gossip, soprattutto per gli scandali legati alle sue relazioni sentimentali con alcune delle donne più famose del mondo dello spettacolo, e per i numerosi processi giudiziari a suo carico.

Nel 2001 ha sposato la modella croata Nina Morić, da cui ha avuto un figlio, Carlos Maria. Dal 2009 al 2012 è stato legato alla showgirl Belen Rodriguez: “Belen è l’unica donna che è riuscita a cambiarmi: non l’ho mai tradita. Nina invece sì”, ha raccontato a Panorama. Nel 2015 Corona inizia a frequentare Silvia Provvedi del duo Le Donatella. Nel 2016 alcune fotografie pubblicate dai giornali in cui è ritratto in compagnia della Provvedi su una barca a Capri inducono la procura generale di Milano a chiedere al Tribunale di Sorveglianza se Corona, in quel momento affidato ai servizi sociali, fosse stato autorizzato alla vacanza sull’isola e se abbia rispettato i profili di “continenza” previsti. Corona torna in carcere ed esce il 21 febbraio del 2018 e nel maggio dello stesso anno la coppia annuncia la rottura. (Continua a leggere dopo la foto)

















Figlio di Gabriella Previtera e Vittorio, e nipote di Puccio, Fabrizio Corona nasce a Catania il 29 marzo 1974 in una famiglia di giornalisti e ha due fratelli: Federico e Francesco. Entrambi hanno seguito la strada dei genitori diventando giornalisti. Classe 1988, Federico Corona è decisamente più riservato del fratello maggiore. Oltre ad aver collaborato con Fabrizio, baby Corona ha un curriculum di tutto rispetto. Ha diretto il periodico di gossip Lover e ha alle spalle una carriera da calciatore. (Continua a leggere dopo la foto)









Secondo indiscrezioni, ai tempi della relazione dell’ex re dei paparazzi con la showgirl argentina Belen Rodriguez, Federico avrebbe avuto un flirt con la sorella Cecilia, oggi fidanzata con Ignazio Moser, il figlio del campione di ciclismo Francesco conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Per lui Cecilia ha lasciato lo storico fidanzato Francesco Monte. Giornalista e calciatore, Federico ha avviato la propria carriera da freelance collaborando con diverse testate online, quali Panorama, Il Fatto Quotidiano e Sportmediaset, per poi diventare capo redattore di un giornale completamente redatto da detenuti. (Continua a leggere dopo la foto)





Sempre insieme al fratello ha scritto il libro “Mea culpa. Voglio che mio figlio sia orgoglioso di me”, molto criticato e giudicato una delle tante trovate pubblicitarie per continuare a far chiacchierare a proposito della famiglia Corona. Mentre con Federico Fabrizio è riuscito a mantenere un rapporto, con Francesco, invece, il legame è stato più burrascoso. In un’intervista rilasciata a Panorama nel 2010, Fabrizio parlò di Francesco, di professione videomaker, escludendo, però ogni forma di collaborazione lavorativa con lui. Lo definì “un fighetto, un alternativo” che niente aveva da spartire con lui.

